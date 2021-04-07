Партия "Согласие" подала списки кандидатов на выборы в 27 самоуправлениях

"Согласие" примет участие в выборах в 11 самоуправлениях Видземе, девяти самоуправлениях Латгале, пяти самоуправлениях Земгале и двух самоуправлениях Курземе. Также партия подала списки на выборы в Резекне, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе, Елгаве и Юрмале.

Председатель правления "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что в списках партии есть и опытные политики, и новые люди, которым только предстоит получить опыт.

Выборы в самоуправления в этом году пройдут на новых административных территориях, и после выборов в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119. Выборы в Рижскую думу в этом году не состоятся, так как столичная дума уже была избрана в прошлом году.