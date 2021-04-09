Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс

В Москве участника митинга в поддержку Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Протесты в Москве ФОТО: Reuters/ScanPix

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы 23-летнего Павла Грин-Романова, который распылил газ из баллончика в лицо росгвардейцу на протестной акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального, пишет "Медуза".

Его признали виновным по статье о применении насилия к представителю власти, опасного для здоровья. Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы. Для обвиняемого прокуратура требовала восемь лет.

На допросе Грин-Романов признал, что использовал баллончик.

"Я полностью раскаиваюсь, что распылял в сторону сотрудника ОМОН перцовый газ", - сказал он на камеру.

По словам адвоката обвиняемого, во время митинга силовик, стоявший рядом с Грин-Романовым, начал избивать другого протестующего. Мужчина испугался за жену, находившуюся неподалеку, и распылил газ. Пострадавший получил химический ожог глаз и конъюктивы первой степени.

На заседании росгвардеец рассказал, что принимает извинения Грин-Романова, не имеет к нему никаких претензий, и попросил "справедливо" наказать обвиняемого.

В общей сложности после акций в поддержку Алексея Навального, проходивших 23 и 31 января, а также 2 февраля было возбуждено более 90 уголовных дел.

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