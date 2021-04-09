В Москве участника митинга в поддержку Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Его признали виновным по статье о применении насилия к представителю власти, опасного для здоровья. Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы. Для обвиняемого прокуратура требовала восемь лет.

На допросе Грин-Романов признал, что использовал баллончик.

"Я полностью раскаиваюсь, что распылял в сторону сотрудника ОМОН перцовый газ", - сказал он на камеру.

По словам адвоката обвиняемого, во время митинга силовик, стоявший рядом с Грин-Романовым, начал избивать другого протестующего. Мужчина испугался за жену, находившуюся неподалеку, и распылил газ. Пострадавший получил химический ожог глаз и конъюктивы первой степени.

На заседании росгвардеец рассказал, что принимает извинения Грин-Романова, не имеет к нему никаких претензий, и попросил "справедливо" наказать обвиняемого.