Вс, 11.04.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Гол прямым ударом с углового? Это матч "Вентспилса" и "Даугавпилса"

Валерий Афанасьев ФОТО: Optibet Virslīgas arhīvs

В воскресенье, 11 апреля, состоялись оставшиеся два матча четвёртого тура чемпионата Латвии по футболу.

Вентспилс - Даугавпилс 0:1

Отличный старт в этом сезоне демонстрирует "Даугавпилс", который в четырёх первых матчах "Вирслиги" не потерпел ни одного поражения и набрал 10 из 12 возможных очков.

В воскресном матче футболисты из Даугавпилса отправились в Вентспилс, откуда сумели привезти победу благодаря голу Валерия Афанасьева, который оказался единственным в этой встрече.

Гол Афанасьева на 32-й минуте хочется выделить отдельно, так как футболист забил прямым ударом с углового. Редко увидишь такой красоты мячи, особенно на местных стадионах.

Спартак - РФШ 0:1

С таким же счётом закончился и второй поединок дня, в котором юрмальский "Спартак" принимал РФШ. Здесь также всё решил один единственный гол, правда, в свои ворота.

В первом тайме футболисты "Спартака" больше отсиживались в обороне, пока лидер РФШ Дарко Лемаич тратил свои возможности забить гол. В начале второго тайма "на помощь" сербу и его проблемам с реализацией пришли хозяева - после передачи Роберта Савалниекса в штрафную площадь Владислав Соловейчик неудачно срезал мяч головой в собственные ворота.

В концовке встречи футболисты "Спартака" могли сравнять счёт, но мяч после удара Абиодуна Огуни угодил в штангу ворот рижской команды.

Напомним, днём ранее "Валмиера" на выезде обыграла "Лиепаю" (2:1), а "Метта" неожиданно отобрала очки у действующего чемпиона "Риги" (1:1).

После четырёх туров ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом:

  1. Рига - 10 очков
  2. Валмиера - 10 очков
  3. Даугавпилс - 10 очков
  4. РФШ - 7 очков
  5. Лиепая - 3 очка
  6. Спартак - 3 очка
  7. Метта - 1 очко
  8. Вентспилс - 1 очко

Пятый тур "Вирслиги":

  • 17 апреля, 15:00, "Рига" - "Даугавпилс"
  • 18 апреля, 14:00, "Метта" - РФШ
  • 18 апреля, 17:00, "Вентспилс" - "Лиепая"
  • 19 апреля, 18:00, "Валмиера" - "Спартак"
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