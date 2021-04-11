ВИДЕО ⟩ Гол прямым ударом с углового? Это матч "Вентспилса" и "Даугавпилса"

Вентспилс - Даугавпилс 0:1

Отличный старт в этом сезоне демонстрирует "Даугавпилс", который в четырёх первых матчах "Вирслиги" не потерпел ни одного поражения и набрал 10 из 12 возможных очков.

В воскресном матче футболисты из Даугавпилса отправились в Вентспилс, откуда сумели привезти победу благодаря голу Валерия Афанасьева, который оказался единственным в этой встрече.

Гол Афанасьева на 32-й минуте хочется выделить отдельно, так как футболист забил прямым ударом с углового. Редко увидишь такой красоты мячи, особенно на местных стадионах.

Спартак - РФШ 0:1

С таким же счётом закончился и второй поединок дня, в котором юрмальский "Спартак" принимал РФШ. Здесь также всё решил один единственный гол, правда, в свои ворота.

В первом тайме футболисты "Спартака" больше отсиживались в обороне, пока лидер РФШ Дарко Лемаич тратил свои возможности забить гол. В начале второго тайма "на помощь" сербу и его проблемам с реализацией пришли хозяева - после передачи Роберта Савалниекса в штрафную площадь Владислав Соловейчик неудачно срезал мяч головой в собственные ворота.

В концовке встречи футболисты "Спартака" могли сравнять счёт, но мяч после удара Абиодуна Огуни угодил в штангу ворот рижской команды.

Напомним, днём ранее "Валмиера" на выезде обыграла "Лиепаю" (2:1), а "Метта" неожиданно отобрала очки у действующего чемпиона "Риги" (1:1).

После четырёх туров ситуация в турнирной таблице выглядит следующим образом:

Рига - 10 очков Валмиера - 10 очков Даугавпилс - 10 очков РФШ - 7 очков Лиепая - 3 очка Спартак - 3 очка Метта - 1 очко Вентспилс - 1 очко

Пятый тур "Вирслиги":