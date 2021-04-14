Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Каким препаратом - до сих пор неизвестно
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня, 14 апреля, сделал вторую прививку от Covid-19, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня, 14 апреля, сделал вторую прививку от Covid-19, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
"Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - заявил Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Ранее сообщалось, что первую прививку от Covid-19 президент России сделал 23 марта - тогда вакцинация также прошла непублично. Какой препарат был использован для вакцинации Путина, не раскрывается.