Вскоре начнется вакцинация военнослужащих боевой группы НАТО в Латвии

Он рассказал, что в латвийской армии пока привиты только военные медики и военнослужащие, находящиеся в командировках.

Командующий получил от руководства боевой группы НАТО информацию о том, что сегодня могут быть получены необходимые дозы вакцин и начата вакцинация военнослужащих.

Калниньш допускает, что военнослужащие НВС могут в эти выходные воспользоваться возможностью пройти вакцинацию в порядке живой очереди.