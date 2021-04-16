Вскоре начнется вакцинация военнослужащих боевой группы НАТО в Латвии

Он рассказал, что в латвийской армии пока привиты только военные медики и военнослужащие, находящиеся в командировках.
Командующий получил от руководства боевой группы НАТО информацию о том, что сегодня могут быть получены необходимые дозы вакцин и начата вакцинация военнослужащих.
Калниньш допускает, что военнослужащие НВС могут в эти выходные воспользоваться возможностью пройти вакцинацию в порядке живой очереди.
Согласно приказу, в армии должны быть привиты все военнослужащие, чтобы не подвергать риску ее боеспособность. По данным на 15 апреля, Covid-19 были заражены 55 военнослужащих, а 152 находились в изоляции.