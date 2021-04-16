КБГ вносит белорусов, которые борются за избрание другого президента, в список террористов. Что это значит?

Включение в список может быть обжаловано, однако вряд ли это получится у тех, кто сейчас сидит в СИЗО КГБ. Именно там находится большая часть белорусов, которых власти признали террористами.
Выдадут ли другие страны "террористов" Беларуси?
Среди признанных террористами в Беларуси есть те, кто уже объявлен в международный розыск, и те, кого вот-вот планируют объявить. Например, хотят объявить в розыск блогера Мотолько.
Когда мы говорим о международном розыске, то имеем в виду в первую очередь Интерпол, в который входят 192 страны.
Означает ли объявление в розыск по линии Интерпола, что при задержании фигурант автоматически будет выдан Беларуси?
Об этом Naviny.by спросили у Алеся Михалевича, кандидата на выборах президента 2010 года, который находился под следствием, бежал из страны, получил политическое убежище в Чехии. Затем в 2015 году вернулся в Беларусь. Занимается правовой помощью при международном преследовании и экстрадиции. Его адвокатское бюро находится в Литве.
Во-первых, говорит Михалевич. "далеко не все, кого Беларусь подает в Интерпол, попадут в международный розыск".
Во-вторых, выдача происходит согласно международному договору на определенных условиях или на основании принципа взаимности. Беларусь - единственная страна в Европе, отметил Михалевич, которая не входит в Совет Европы и, соответственно, не ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче (экстрадиции):
"Это означает, что у Беларуси намного меньше механизмов для экстрадиции, чем у других европейских стран, но не значит, что это невозможно, ведь Беларусь является участником договоров о правовой помощи".
Например, страны СНГ еще в 1997 году подписали Минское соглашение, которое регламентирует выдачу граждан той или иной страны. Есть еще и Кишиневское соглашение, подписанное в 2002 году, которое также регламентирует некоторые вопросы выдачи.
Каждый, кого объявили в межгосударственный розыск, оказывается как в базе СНГ, так и в базе МВД РФ, а Россия обычно без проблем выдает задержанных на ее территории граждан Беларуси.
Межгосударственный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует и вопросы экстрадиции, Беларусь заключила с рядом европейских стран.
Именно на такой договор в ноябре 2020 года ссылался МИД Беларуси в ноте Польше о выдаче Протасевича и Путило. В феврале 2021 года Следственный комитет направил документы на их экстрадицию через генерального прокурора в Польшу.
Литовцев просят выдать Светлану Тихановскую. Латышам Генпрокуратура Беларуси направила в феврале 2021 года просьбу выдать экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало.
Пока в странах ЕС не задержали и не выдали никого из преследуемых на родине по политическим мотивам белорусов.
Даже если власти той или иной страны ЕС задержат гражданина Беларуси, находящегося в международном розыске, его не помесят под стражу более чем на 72 часа, если иное решение не примет судья, отметил Михалевич.
"Именно судья избирает меру пресечения на время экстрадиционного процесса. Максимальный срок разового содержания под стражей - два месяца, затем срок пересматривается. Человек при задержании может заявить, что требование белорусской стороны о выдаче носит политический характер и будет напрямую угрожать его жизни и здоровью", - пояснил Михалевич.
Он обратил внимание, что "в странах Европы доверие к белорусской правовой системе достаточно низкое. Например, Германия вообще не выдает людей в Беларусь. Наша страна не рассматривается как государство, куда возможно экстрадировать, поскольку в Беларуси условия заключения под стражу и отбывания наказания приравниваются, по мнению немецких властей, к пыткам".
Михалевич не представляет, чтобы в сегодняшней ситуации другие страны ЕС и Украина поддержали бы экстрадицию белорусских граждан.
Это возможно теоретически, "но вероятность такой операции крайне мала не только относительно публичных персон, но и относительно массы других людей, которые скрываются от белорусских властей за рубежом".