КБГ вносит белорусов, которые борются за избрание другого президента, в список террористов. Что это значит?

Следствие еще ведется, а человека включают в список террористов - такое в Беларуси возможно, объяснил Naviny.by юрист Павел Сапелко. По данным КГБ, 15 белорусов из "террористического" списка находятся за рубежом, объявлены в международный розыск. Что им грозит? Возможность экстрадиции есть. Россия обычно без проблем выдает задержанных на ее территории граждан Беларуси. В странах ЕС пока не задержали и не выдали никого из преследуемых на родине по политическим мотивам белорусов.

Что говорит закон

Включение белорусов в список террористов не противоречит белорусскому законодательству, отметил в комментарии для Naviny.by юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.

Существует Положение от 30 декабря 2014 года о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности. Госорганом, ведущим такой перечень, определен Комитет государственной безопасности.

Согласно Положению, в перечень могут быть включены как юридические, так и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождении под контролем террористов.

Анализ оснований, по которым КГБ включает того или иного человека в список, дан в докладе белорусских правозащитников "Противодействие экстремизму и права человека. Национальное антиэкстремистское законодательство и правоприменительная практика". Сапелко был одним из авторов доклада.

В докладе отмечается, что в перечне уголовных преступлений, которые могут стать основанием для включения в перечень, являются: "Акт международного терроризма", "Геноцид", "Преступления против безопасности человечества", "Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны", "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", "Акт терроризма", "Угроза совершением акта терроризма", "Финансирование террористической деятельности", "Содействие террористической деятельности" и так далее.

"Суда не было, а человек уже террорист"

В международный список включает людей, признанных террористами согласно определенной процедуре ООН, отметил Сапелко. Как правило, в списке оказываются те, кто совершил преступления против человечества.

Белорусское государство использует в качестве основания для внесения в список "не только приговор суда или какую-то квазисудебную процедуру, например, слушания в парламенте (так делают в некоторых странах), но и постановление следователя о привлечении человека в качестве обвиняемого".

"Другими словами, - сказал Сапелко, - следствие еще ведется, собираются доказательства, суда не было, а человека включают в список террористов".

Ранее правозащитное сообщество уже констатировало проблему сомнительности критериев, по которым белорусов включали в список террористов. Однако до 2021 года в списки террористов-экстремистов "попадали считанные люди, то есть механизм не использовался":