Авария на пересечении Чака и Пернавас: автобус столкнулся с маршруткой

В результате аварии у автобуса Solaris 3-го маршрута, едущего в Плявниеки, слегка изогнулась передняя часть, а микроавтобус Opel врезался в столб светофора.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Диана Лукина, авария произошла в 15:50. В настоящее время у полиции нет подробной информации о том, что произошло, а также о том, пострадали ли в результате ДТП люди.