Сб, 17.04.2021
Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться? Данила Козловский
Данила Козловский

Авария на пересечении Чака и Пернавас: автобус столкнулся с маршруткой

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Днем в субботу, 17 апреля, ​​в Риге в районе пересечения улиц Александра Чака и Пернавас произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, отмечает агентство LETA.

В результате аварии у автобуса Solaris 3-го маршрута, едущего в Плявниеки, слегка изогнулась передняя часть, а микроавтобус Opel врезался в столб светофора.

На место происшествия прибыли Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также бригада аварийной службы муниципального SIA Rīgas satiksme.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Диана Лукина, авария произошла в 15:50. В настоящее время у полиции нет подробной информации о том, что произошло, а также о том, пострадали ли в результате ДТП люди.

Из-за аварии на месте происшествия нарушено движение транспорта, но оно регулируется полицией.

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