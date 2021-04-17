Авария на пересечении Чака и Пернавас: автобус столкнулся с маршруткой
Днем в субботу, 17 апреля, в Риге в районе пересечения улиц Александра Чака и Пернавас произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, отмечает агентство LETA.
Днем в субботу, 17 апреля, в Риге в районе пересечения улиц Александра Чака и Пернавас произошло ДТП с участием автобуса и микроавтобуса, отмечает агентство LETA.
В результате аварии у автобуса Solaris 3-го маршрута, едущего в Плявниеки, слегка изогнулась передняя часть, а микроавтобус Opel врезался в столб светофора.
На место происшествия прибыли Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также бригада аварийной службы муниципального SIA Rīgas satiksme.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Диана Лукина, авария произошла в 15:50. В настоящее время у полиции нет подробной информации о том, что произошло, а также о том, пострадали ли в результате ДТП люди.
Из-за аварии на месте происшествия нарушено движение транспорта, но оно регулируется полицией.