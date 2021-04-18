В Литве выявлено 726 новых случаев Covid-19, В Эстонии - 543
За прошедшие сутки в Литве выявлено 726 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает статистический департамент. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 543 новых случая.
За прошедшие сутки в Литве выявлено 726 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает статистический департамент. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 543 новых случая.
Литва
С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 233 631 человека, скончались 3760 человек.
По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 18 апреля составляет 501,2 случая на 100 тыс. жителей.
С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 563 463 человека, 209 572 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6650 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 543 теста (8,1 процента), скончались 10 человек.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 613,7 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 11,8 процента.
По состоянию на утро 18 апреля госпитализированы 460 пациентов с Covid-19, в том числе в отделении интенсивной терапии 54, из них 40 подключены к ИВЛ.
За сутки в больницах открыли 46 новых историй болезни Covid-19. Из больниц выписаны 13 пациентов, 6 человек переведены в отделение не для Covid-19.
За сутки ввели 2065 доз вакцины, всего привиты 287 298 человек, в том числе 84 964 получили обе дозы вакцины.