Ср, 21.04.2021
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Первую прививку от Covid-19 получил уже каждый десятый житель Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone / LETA

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили уже 10,06% населения Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Вчера первую вакцину получили 4697 человек, вторую - 1531, а всего было привито 6 228 человек.

Первую прививку получили вчера люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и более 730 сотрудников образовательных учреждений.

На данный момент полный цикл вакцинации от Covid-19 прошли 1,6% населения Латвии.

 
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