Первую прививку от Covid-19 получил уже каждый десятый житель Латвии
На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили уже 10,06% населения Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили уже 10,06% населения Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Вчера первую вакцину получили 4697 человек, вторую - 1531, а всего было привито 6 228 человек.
Первую прививку получили вчера люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и более 730 сотрудников образовательных учреждений.
На данный момент полный цикл вакцинации от Covid-19 прошли 1,6% населения Латвии.