Ср, 21.04.2021
Я посмеялся, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен. Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

За последние сутки подтверждено 759 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 4%
Госпитализировано 80 пациентов с Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 759 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2079 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 403,2 случая на 100 000 жителей в понедельник он вырос до 409,2 случая.

Во вторник, 20 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 19 150 человек, доля положительных результатов составила 4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 112 983 человек.

За прошедшие сутки в больницы доставлены 80 пациентов с Covid-19,

а общее количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось с 685 в понедельник, 20 апреля, до 681 во вторник, 21 апреля, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Выписаны из больницы вчера 77 пациентов с коронавирусом.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 603 заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 78 - в тяжелой.

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