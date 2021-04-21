За последние сутки подтверждено 759 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 4%

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии умерло 2079 больных Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 403,2 случая на 100 000 жителей в понедельник он вырос до 409,2 случая.

Во вторник, 20 апреля, тесты на Сovid-19 сдали 19 150 человек, доля положительных результатов составила 4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 112 983 человек.

За прошедшие сутки в больницы доставлены 80 пациентов с Covid-19, 5

а общее количество госпитализированных с коронавирусом уменьшилось с 685 в понедельник, 20 апреля, до 681 во вторник, 21 апреля, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Выписаны из больницы вчера 77 пациентов с коронавирусом.