В центре Риги замечена полностью обнаженная женщина. NMPD забрала ее с подозрением на инсульт

Как рассказала свидетельница, эта женщина внезапно решила освободиться от одежды на углу улиц Кр. Барона и Элизабетес.

Окружающие люди пытались поговорить с женщиной и выяснить, не нужна ли ей помощь. Однако она проигнорировала окружающих людей и продолжила идти дальше.

Позже полиция остановила женщину у здания Кабинета министров.

Полиция констатировала, что коммуникация с женщиной не предоставляется возможной. Стражи порядка выяснили, что оголившаяся женщина - 55-летняя иностранка.

Принимая во внимание все обстоятельства, было решено вызвать медиков.

Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что женщину доставили в больницу с подозрением на инсульт. Это заболевание может вызвать внезапные нарушения поведения и памяти.