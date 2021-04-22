Чт, 22.04.2021
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Государственное агентство лекарств

В центре Риги замечена полностью обнаженная женщина. NMPD забрала ее с подозрением на инсульт

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Утром в среду в центре Риги, у Верманского парка, была замечена абсолютно обнаженная женщина, прогуливавшаяся по улицам города, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Как рассказала свидетельница, эта женщина внезапно решила освободиться от одежды на углу улиц Кр. Барона и Элизабетес.

Окружающие люди пытались поговорить с женщиной и выяснить, не нужна ли ей помощь. Однако она проигнорировала окружающих людей и продолжила идти дальше.

Позже полиция остановила женщину у здания Кабинета министров.

Полиция констатировала, что коммуникация с женщиной не предоставляется возможной. Стражи порядка выяснили, что оголившаяся женщина - 55-летняя иностранка.

Принимая  во внимание все обстоятельства, было решено вызвать медиков.

Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что женщину доставили в больницу с подозрением на инсульт. Это заболевание может вызвать внезапные нарушения поведения и памяти.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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