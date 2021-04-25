Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

"Итак, кратко о грядущих днях: До четверга предстоит дорабатывать старые представления с учетом новых реалий. Иначе говоря, применять шаблонный и вроде вы выверенный теоретически подход "в лоб" не получится. Иногда сложному электронному агрегату нужен мощный удар кулаком, чтобы начать работать (это все про соединение группы планет в Тельце в квадрате к Сатурну). На этом пути ждем внезапных озарений и рождения новых методов. К выходным личного напряжения станет заметно меньше, а фантазия заработает в турбо-режиме. Интуитивные открытия этого времени больше относятся к тому, как улучшить личную жизнь и помириться с окружающей действительностью. Тоже полезно (задается аспектами от Меркурия и Венеры к Сатурну)..." - отметила Василиса Володина.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что подошел к концу период без ретроградных планет, 27 апреля в обратном направлении начнет двигаться Плутон, который принесет нам много неприятностей, и дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

В середине недели к Овнам могут словно магнитом притягиваться проблемы и несчастья. Конечно, ничто не будет происходить просто так - у всего есть своя причина. Овнам нужно почаще обращать внимание на свою врожденную импульсивность. Если они смогут быть поспокойнее, все плохое удастся преодолеть или даже не допустить его появления. Также звезды могут сделать так, что представители этого знака начнут браться за кучу дел одновременно. Так тоже лучше не поступать.

Телец

Тельцам стоит поменьше общаться с завистливыми людьми. Это может привести к появлению проблем на личном фронте и в работе. От таких людей помощи не дождешься. Они могут быть еще и мстительными. Не исключено, что кто-то постарается очернить репутацию Тельцов, распуская неприятные сплетни. Даже сами представители данного знака могут заставить окружающих отвернуться от них. Чтобы этого не произошло, необходимо побороть в себе желание поступать нечестно.

Чем больше добрых поступков совершат Тельцы, тем счастливее и успешнее они станут в будущем, уверяет астролог.

Близнецы

Не исключено, что Близнецам захочется всего и сразу. И они смогут получить то, чего хотят. Изменение в положении Плутона коснется этих людей меньше всего, что сыграет им на руку, ведь они смогут оправиться от этого события быстрее остальных. В период с 26 апреля по 2 мая можно действовать по наитию. Интуиция Близнецов точно их не подведет. А еще они станут более обаятельными.

Рак

У Раков, как и у многих других представителей зодиакального круга, начинается период, когда нужно осторожнее общаться с негативными людьми. Кроме того,

не стоит и самим совершать сомнительные поступки, чтобы не подвергаться критике и обсуждению. Это точно не пойдет на пользу.