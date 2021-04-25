Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Лев
Вторник, среда и четверг - не самые позитивные дни из-за Плутона. С пятницы Львы станут куда более удачливыми и продуктивными. Не исключено, что в конце недели смогут осуществиться некоторые их заветные мечты. Сейчас Львам нельзя сдаваться и отказываться от того, о чем они грезили долгое время. Также стоит помнить, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Если хочется достичь успеха в чем-то, нужно идти к этому не торопясь.
Дева
Для Дев 27 и 28 апреля станут сложными днями, когда им придется приложить все усилия, чтобы остаться на плаву в делах, работе и бизнесе. Эта неделя будет непростой, но весьма плодотворной. Девы смогут многому научиться, получить полезные знания. В любви их тоже могут ожидать успехи, замаскированные под проблемы. Например,
эти люди могут лишиться связи с хорошим знакомым, который окажется в будущем токсичным и негативным.
Не стоит гневить судьбу в эти семь дней.
Весы
У Весов в эти дни может возникнуть много неурядиц. Именно поэтому этим людям стоит решать только свои проблемы, чтобы не потратить кучу времени впустую и не лишиться возможности преуспеть в делах, работе и любви. На этой неделе Весам необходимо заняться информационной защитой - сменить пароли, почистить спам, проверить компьютер на вирусы. Звезды хотят, чтобы Весы были миротворцами, а не зачинщиками беспорядков.
Скорпион
Скорпионы по праву входят в список самых обаятельных знаков Зодиака, но на этой неделе проблемы с Плутоном могут лишить их обаяния и природного магнетизма. Желательно сфокусироваться на домашних делах и на работе. Звездам понравится, если Скорпионы смогут действовать в одиночку, проявлять самостоятельность. С 26 апреля по 2 мая стоит сосредоточиться не на любви, а на работе. Именно финансово-деловая сфера станет основной для представителей данного знака Зодиака. В конце недели можно заняться шопингом - это поднимет настроение.
Стрелец
Для Стрельцов эта неделя может стать полнейшим разочарованием, но не стоит горевать. Лучше инвестировать время в дела и работу, а любовь и романтику оставить для выходных.
В общении с близкими Стрельцам поможет умение сопереживать. Не стоит проявлять черствость и безразличие.
В работе полезным будет рациональный подход, а также осторожность и максимальный уровень ответственности.
Козерог
Понедельник будет достаточно спокойным днем, а вот со вторника в голове Козерогов могут появиться дурные мысли, спровоцированные Плутоном. Может даже пропасть интерес к жизни, к развитию и делам. В конце недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, но это не значит, что в понедельник, вторник или среду можно обижать людей. Наоборот, нужно стараться искать компромиссы там, где это возможно. Козерогам лучше оставаться спокойными и хладнокровными.
Водолей
Водолеям звезды и планеты советуют проявить самостоятельность и как можно меньше общаться с токсичными людьми. Нынешнее положение планет точно нельзя назвать благоприятным, но
Водолеи будут способны не только справиться с наплывом негатива, но и превратить отрицательную энергию в позитивную.
Да, они могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, но это не сломает их. Нужно продолжать верить в себя в любой ситуации.
Рыбы
На этой неделе актуальной станет темная сторона Рыб. Нужно бороться с соблазнами и внутренними проблемами. Нельзя поступать плохо по отношению к близким и друзьям. Людям этого знака нужно держать себя в руках, даже если кто-то попытается вывести их из себя. Делами стоит заниматься без спешки. Последовательность и осторожность в бизнесе и в работе - гарантия стабильности в период с 26 апреля по 2 мая. Начинать новые дела пока не стоит, как и искать новое место работы.