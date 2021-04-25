Пн, 26.04.2021
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De Facto

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

"Понимаю, что у большинства прогноз на ближайшие пару недель включает шашлыки, посадку картошки-моркошки. А у меньшинства - египты-красные поляны", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram, имея в виду приближение майских праздников с огромным количеством выходных в России. А что же ждет нас помимо этого в ближайшие семь дней?

"Итак, кратко о грядущих днях:

  • До четверга предстоит дорабатывать старые представления с учетом новых реалий.

Иначе говоря, применять шаблонный и вроде вы выверенный теоретически подход "в лоб" не получится.

  • Иногда сложному электронному агрегату нужен мощный удар кулаком, чтобы начать работать (это все про соединение группы планет в Тельце в квадрате к Сатурну).

На этом пути ждем внезапных озарений и рождения новых методов.

  • К выходным личного напряжения станет заметно меньше, а фантазия заработает в турбо-режиме.

Интуитивные открытия этого времени больше относятся к тому, как улучшить личную жизнь и помириться с окружающей действительностью.

Тоже полезно (задается аспектами от Меркурия и Венеры к Сатурну)..." - отметила Василиса Володина.

А эксперты dailyhoro.ru добавили, что подошел к концу период без ретроградных планет, 27 апреля в обратном направлении начнет двигаться Плутон, который принесет нам много неприятностей, и дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака. 

Овен

В середине недели к Овнам могут словно магнитом притягиваться проблемы и несчастья. Конечно, ничто не будет происходить просто так - у всего есть своя причина. Овнам нужно почаще обращать внимание на свою врожденную импульсивность. Если они смогут быть поспокойнее, все плохое удастся преодолеть или даже не допустить его появления. Также звезды могут сделать так, что представители этого знака начнут браться за кучу дел одновременно. Так тоже лучше не поступать.

Телец

Тельцам стоит поменьше общаться с завистливыми людьми. Это может привести к появлению проблем на личном фронте и в работе. От таких людей помощи не дождешься. Они могут быть еще и мстительными. Не исключено, что кто-то постарается очернить репутацию Тельцов, распуская неприятные сплетни. Даже сами представители данного знака могут заставить окружающих отвернуться от них. Чтобы этого не произошло, необходимо побороть в себе желание поступать нечестно.

Чем больше добрых поступков совершат Тельцы, тем счастливее и успешнее они станут в будущем, уверяет астролог.

Близнецы

Не исключено, что Близнецам захочется всего и сразу. И они смогут получить то, чего хотят. Изменение в положении Плутона коснется этих людей меньше всего, что сыграет им на руку, ведь они смогут оправиться от этого события быстрее остальных. В период с 26 апреля по 2 мая можно действовать по наитию. Интуиция Близнецов точно их не подведет. А еще они станут более обаятельными.

Рак

У Раков, как и у многих других представителей зодиакального круга, начинается период, когда нужно осторожнее общаться с негативными людьми. Кроме того,

не стоит и самим совершать сомнительные поступки, чтобы не подвергаться критике и обсуждению. Это точно не пойдет на пользу.

Ракам сейчас необходимо стремиться к гармонии, порядку и спокойствию. Только в таком случае им удастся остаться на плаву. В конце недели стоит постараться перезагрузить сознание. Можно сменить обстановку, заняться духовными практиками.

Лев

Вторник, среда и четверг - не самые позитивные дни из-за Плутона. С пятницы Львы станут куда более удачливыми и продуктивными. Не исключено, что в конце недели смогут осуществиться некоторые их заветные мечты. Сейчас Львам нельзя сдаваться и отказываться от того, о чем они грезили долгое время. Также стоит помнить, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Если хочется достичь успеха в чем-то, нужно идти к этому не торопясь.

Дева

Для Дев 27 и 28 апреля станут сложными днями, когда им придется приложить все усилия, чтобы остаться на плаву в делах, работе и бизнесе. Эта неделя будет непростой, но весьма плодотворной. Девы смогут многому научиться, получить полезные знания. В любви их тоже могут ожидать успехи, замаскированные под проблемы. Например,

эти люди могут лишиться связи с хорошим знакомым, который окажется в будущем токсичным и негативным.

Не стоит гневить судьбу в эти семь дней.

Весы

У Весов в эти дни может возникнуть много неурядиц. Именно поэтому этим людям стоит решать только свои проблемы, чтобы не потратить кучу времени впустую и не лишиться возможности преуспеть в делах, работе и любви. На этой неделе Весам необходимо заняться информационной защитой - сменить пароли, почистить спам, проверить компьютер на вирусы. Звезды хотят, чтобы Весы были миротворцами, а не зачинщиками беспорядков.

Скорпион

Скорпионы по праву входят в список самых обаятельных знаков Зодиака, но на этой неделе проблемы с Плутоном могут лишить их обаяния и природного магнетизма. Желательно сфокусироваться на домашних делах и на работе. Звездам понравится, если Скорпионы смогут действовать в одиночку, проявлять самостоятельность. С 26 апреля по 2 мая стоит сосредоточиться не на любви, а на работе. Именно финансово-деловая сфера станет основной для представителей данного знака Зодиака. В конце недели можно заняться шопингом - это поднимет настроение.

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя может стать полнейшим разочарованием, но не стоит горевать. Лучше инвестировать время в дела и работу, а любовь и романтику оставить для выходных.

В общении с близкими Стрельцам поможет умение сопереживать. Не стоит проявлять черствость и безразличие.

В работе полезным будет рациональный подход, а также осторожность и максимальный уровень ответственности.

Козерог

Понедельник будет достаточно спокойным днем, а вот со вторника в голове Козерогов могут появиться дурные мысли, спровоцированные Плутоном. Может даже пропасть интерес к жизни, к развитию и делам. В конце недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, но это не значит, что в понедельник, вторник или среду можно обижать людей. Наоборот, нужно стараться искать компромиссы там, где это возможно. Козерогам лучше оставаться спокойными и хладнокровными.

Водолей

Водолеям звезды и планеты советуют проявить самостоятельность и как можно меньше общаться с токсичными людьми. Нынешнее положение планет точно нельзя назвать благоприятным, но 

Водолеи будут способны не только справиться с наплывом негатива, но и превратить отрицательную энергию в позитивную.

Да, они могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, но это не сломает их. Нужно продолжать верить в себя в любой ситуации.

Рыбы

 На этой неделе актуальной станет темная сторона Рыб. Нужно бороться с соблазнами и внутренними проблемами. Нельзя поступать плохо по отношению к близким и друзьям. Людям этого знака нужно держать себя в руках, даже если кто-то попытается вывести их из себя. Делами стоит заниматься без спешки. Последовательность и осторожность в бизнесе и в работе - гарантия стабильности в период с 26 апреля по 2 мая. Начинать новые дела пока не стоит, как и искать новое место работы.

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