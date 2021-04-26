ВИДЕО ⟩ Миранчук забил первый мяч за 1,5 месяца

Матч завершился разгромной победой "Аталанты" со счётом 5:0.

25-летний российский футболист появился на поле во втором тайме и отличился уже спустя 12 минут. Также голы в составе "Аталанты" забили Руслан Малиновский, Луис Марьель, Ремо Фройлер и Дуван Сапата.

Это третий гол россиянина за бергамасков в чемпионате Италии и шестой во всех турнирах. Миранчук забил впервые с 3 марта, когда он нанёс результативный удар в матче с "Кротоне" (5:1).