Пн, 26.04.2021
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Эгил Левитс, президент

ВИДЕО ⟩ Миранчук забил первый мяч за 1,5 месяца

Алексей Миранчук ФОТО: EPA/Scanpix

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отличился в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Болоньи".

Матч завершился разгромной победой "Аталанты" со счётом 5:0.

25-летний российский футболист появился на поле во втором тайме и отличился уже спустя 12 минут. Также голы в составе "Аталанты" забили Руслан Малиновский, Луис Марьель, Ремо Фройлер и Дуван Сапата.

Это третий гол россиянина за бергамасков в чемпионате Италии и шестой во всех турнирах. Миранчук забил впервые с 3 марта, когда он нанёс результативный удар в матче с "Кротоне" (5:1).

"Аталанта" после победы над "Болоньей" поднялась на второе место в чемпионате Италии (68 очков). Лидером турнирной таблицы является миланский "Интер" (79 очков). В следующем туре клуб из Бергамо 2 мая сыграет в гостях с "Сассуоло".

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