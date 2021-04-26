Лукашенко создает "коллективного президента". Чем это грозит?

Белорусские аналитики разбирают для Naviny.by новшества. Одни предрекают "неконституционное управление государством", другие употребляют даже слово "хунта".

Есть и предположение, что Беларусь "пойдет по казахскому сценарию": Лукашенко уйдет на должность секретаря СБ при наличии "слабого декоративного президента". Другое дело, что при передаче власти все декреты могут превратиться в бумажки, а новые игроки, казавшиеся абсолютно преданными, могут начать свою игру.

Еще вариант, что задача декрета - "подстраховаться от возможно нелояльных силовиков, дворцового переворота", причем "с помощью Кремля".

Политический аналитик Артём Шрайбман назвал "тот самый декрет" шагом в сторону усиления силовиков: "Создается механизм "хунты в ожидании". Шрайбман считает, что если генералы смогут договориться, как 30 лет назад их коллеги из ГКЧП, заявить, что Лукашенко плохо себя чувствует, а на самом деле он где-то заблокирован, то получат карт-бланш, когда премьер станет заложником в Совбезе, где большинство - силовики.

Аналитик выдвигает две версии того, зачем понадобился этот декрет. Первая связана с верой Лукашенко в риск заговора с участием премьер-министра. Это такая своеобразная "страховка от плохого премьера":

"То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя, даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя".

По мнению Шрайбмана, эта версия немного хромает, поскольку будет странно, если премьер решит возглавить заговор, не договорившись предварительно с силовиками. А если договорится, то тогда "сможет управлять процессом и страховка работать не будет".

Вторая версия сложнее, считает Шрайбман. Аналитик предполагает, что поскольку "декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю Конституцию, он может сейчас быть принят в "лайтовом" виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой Конституции".

"В таком случае декрет - только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из)".

В этом случае, пишет Шрайбман, при обновлении Конституции Совбез получит и другие полномочия. И это и есть тот самый путь к белорусскому варианту казахстанского сценария транзита. При таком раскладе возможным будет шаг разделения фигур президента и главы Совбеза, "чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться".

В любом случае, подчеркивает аналитик, это шаг в сторону усиления силовиков: "Создается механизм "хунты в ожидании".

Шрайбман считает, что если генералы смогут между собой договориться, как 30 лет назад их коллеги из ГКЧП, заявить, что Лукашенко плохо себя чувствует, а на самом деле он где-то заблокирован, то получат карт-бланш, когда премьер станет заложником в Совбезе, где большинство - это силовики. И так с подписанием декрета Беларусь приблизит правление хунты:

"Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте. Причем, как верно заметил один белорусский политолог, эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом".

О содержании декрета Лукашенко заявил 24 апреля:

"Президента застрелили, на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать - надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то шевельнется на границе. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг". Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет".