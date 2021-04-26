Лукашенко создает "коллективного президента". Чем это грозит?

Белорусские аналитики разбирают для Naviny.by новшества. Одни предрекают "неконституционное управление государством", другие употребляют даже слово "хунта".
Есть и предположение, что Беларусь "пойдет по казахскому сценарию": Лукашенко уйдет на должность секретаря СБ при наличии "слабого декоративного президента". Другое дело, что при передаче власти все декреты могут превратиться в бумажки, а новые игроки, казавшиеся абсолютно преданными, могут начать свою игру.
Еще вариант, что задача декрета - "подстраховаться от возможно нелояльных силовиков, дворцового переворота", причем "с помощью Кремля".
Политический аналитик Артём Шрайбман назвал "тот самый декрет" шагом в сторону усиления силовиков: "Создается механизм "хунты в ожидании". Шрайбман считает, что если генералы смогут договориться, как 30 лет назад их коллеги из ГКЧП, заявить, что Лукашенко плохо себя чувствует, а на самом деле он где-то заблокирован, то получат карт-бланш, когда премьер станет заложником в Совбезе, где большинство - силовики.
Аналитик выдвигает две версии того, зачем понадобился этот декрет. Первая связана с верой Лукашенко в риск заговора с участием премьер-министра. Это такая своеобразная "страховка от плохого премьера":
"То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя, даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя".
По мнению Шрайбмана, эта версия немного хромает, поскольку будет странно, если премьер решит возглавить заговор, не договорившись предварительно с силовиками. А если договорится, то тогда "сможет управлять процессом и страховка работать не будет".
Вторая версия сложнее, считает Шрайбман. Аналитик предполагает, что поскольку "декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю Конституцию, он может сейчас быть принят в "лайтовом" виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой Конституции".
"В таком случае декрет - только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из)".
В этом случае, пишет Шрайбман, при обновлении Конституции Совбез получит и другие полномочия. И это и есть тот самый путь к белорусскому варианту казахстанского сценария транзита. При таком раскладе возможным будет шаг разделения фигур президента и главы Совбеза, "чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться".
В любом случае, подчеркивает аналитик, это шаг в сторону усиления силовиков: "Создается механизм "хунты в ожидании".
Шрайбман считает, что если генералы смогут между собой договориться, как 30 лет назад их коллеги из ГКЧП, заявить, что Лукашенко плохо себя чувствует, а на самом деле он где-то заблокирован, то получат карт-бланш, когда премьер станет заложником в Совбезе, где большинство - это силовики. И так с подписанием декрета Беларусь приблизит правление хунты:
"Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте. Причем, как верно заметил один белорусский политолог, эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом".
О содержании декрета Лукашенко заявил 24 апреля:
"Президента застрелили, на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать - надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то шевельнется на границе. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг". Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет".
При этом, согласно статье 89 Конституции, "в случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру".