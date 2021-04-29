Звезда фильма "Сестры" Оксана Акиньшина: роман в 15 лет со Шнуровым и нынешние отношения с Козловским

Оксана росла довольно трудным ребенком. Училась она не очень прилежно. И сама признавалась, что начала отношения с противоположным полом уже в 13 лет. Именно тогда Акиньшина начала курить и попробовала алкоголь.

Характер у Оксаны был сложный, но еще с детства она обладала хорошей фигурой. Первые деньги девушка заработала в модельном агентстве.

Карьера актрисы началась с картины "Сестры" Сергея Бодрова-младшего, который и предложил 14-летней Оксане роль в этой уже ставшей культовой драме.

Оксана Акиньшина ФОТО: Кадр из фильма "Сестры"

Именно эта роль стала знаковой для Акиньшиной. Стоит сказать, что девушка не имеет актерского образования, но это не помешало ей завоевать российский кинематограф и получить главные роли в нашумевших проектах, которые приобрели огромную популярность.

Именно после "Сестер" шведский режиссер Лукас Мудиссон предложил Оксане сыграть в его драме "Лиля навсегда". Съемки фильма проходили в Таллинне и длились сорок дней. Эта роль принесла девушке приз 13-го Международного кинофестиваля в Стокгольме и престижную премию Шведской киноакадемии "Золотой жук".

В 15 лет Оксана впервые попала в желтую прессу из-за громкого романа с актером Алексеем Чадовым. Но об этих отношениях журналисты быстро забыли, как только она начала жить с Сергеем Шнуровым. Особенную пикантность этому придавал тот факт, что девушка была несовершеннолетней и на тот момент бросила школу. Звезды познакомились на съемках картины "Игры мотыльков". Между ними моментально вспыхнули чувства.

Эти отношения продлились пять лет. Они были яркими, эмоциональными. Пара могла публично повздорить и даже подраться. Очевидцы рассказывали СМИ, что в этих отношениях было много загульных вечеринок и алкоголя. Некоторые журналисты писали о том, что Акиньшиной после расставания со Шнуровым якобы потребовалось лечение от алкогольной зависимости. Но надо отдать должное, что именно благодаря влиянию Шнурова Оксана окончила школу.

"Характер у нее тяжелый, что является признаком таланта - не помню, чтобы мои любимые актрисы были деликатными", - говорил о ней Леонид Ярмольник.

После был брак с директором компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, которому Оксана родила сына Филиппа. Но официально союз просуществовал два года.

В ухажеры актрисе приписывали также певца и актера Алексея Воробьева.

С 2011 по 2018 год Оксана была в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. В этом союзе она родила сына Константина и дочь Эмми.