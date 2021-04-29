Звезда фильма "Сестры" Оксана Акиньшина: роман в 15 лет со Шнуровым и нынешние отношения с Козловским

19 апреля свой день рождения отметила российская актриса Оксана Акиньшина. Артистке исполнилось 34 года. Рассказываем об этой знаменитости в рубрике "Звезда недели".
Оксана росла довольно трудным ребенком. Училась она не очень прилежно. И сама признавалась, что начала отношения с противоположным полом уже в 13 лет. Именно тогда Акиньшина начала курить и попробовала алкоголь.
Характер у Оксаны был сложный, но еще с детства она обладала хорошей фигурой. Первые деньги девушка заработала в модельном агентстве.
Карьера актрисы началась с картины "Сестры" Сергея Бодрова-младшего, который и предложил 14-летней Оксане роль в этой уже ставшей культовой драме.
Именно эта роль стала знаковой для Акиньшиной. Стоит сказать, что девушка не имеет актерского образования, но это не помешало ей завоевать российский кинематограф и получить главные роли в нашумевших проектах, которые приобрели огромную популярность.
Именно после "Сестер" шведский режиссер Лукас Мудиссон предложил Оксане сыграть в его драме "Лиля навсегда". Съемки фильма проходили в Таллинне и длились сорок дней. Эта роль принесла девушке приз 13-го Международного кинофестиваля в Стокгольме и престижную премию Шведской киноакадемии "Золотой жук".
В 15 лет Оксана впервые попала в желтую прессу из-за громкого романа с актером Алексеем Чадовым. Но об этих отношениях журналисты быстро забыли, как только она начала жить с Сергеем Шнуровым. Особенную пикантность этому придавал тот факт, что девушка была несовершеннолетней и на тот момент бросила школу. Звезды познакомились на съемках картины "Игры мотыльков". Между ними моментально вспыхнули чувства.
Эти отношения продлились пять лет. Они были яркими, эмоциональными. Пара могла публично повздорить и даже подраться. Очевидцы рассказывали СМИ, что в этих отношениях было много загульных вечеринок и алкоголя. Некоторые журналисты писали о том, что Акиньшиной после расставания со Шнуровым якобы потребовалось лечение от алкогольной зависимости. Но надо отдать должное, что именно благодаря влиянию Шнурова Оксана окончила школу.
"Характер у нее тяжелый, что является признаком таланта - не помню, чтобы мои любимые актрисы были деликатными", - говорил о ней Леонид Ярмольник.
После был брак с директором компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, которому Оксана родила сына Филиппа. Но официально союз просуществовал два года.
В ухажеры актрисе приписывали также певца и актера Алексея Воробьева.
С 2011 по 2018 год Оксана была в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. В этом союзе она родила сына Константина и дочь Эмми.
После "Сестер" и "Лили навсегда" посыпались и другие роли и проекты. Среди которых - "Стиляги", "В движении", "Обратный отсчет" и многие другие. В 2020 году Акиньшина снялась в фантастической картине с Федором Бондарчуком "Спутник", а в 2021 году появилась в фильме Данилы Козловского "Чернобыль".
Именно после того, как Оксана начала сниматься в картине Козловского, в СМИ впервые стали говорить о романе актеров. Слухи появились еще осенью 2020 года. Они сами пока не давали никаких официальных комментариев по поводу своих якобы романтических отношений, но журналисты не устают писать о возможных отношениях, ссылаясь на инсайдеров. Тем более что Козловский сам подтвердил, что расстался с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой.
В YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Данила Козловский отказался назвать причины их разрыва, но уточнил, что поступил с бывшей возлюбленной "совершенно несправедливо" и "гадко". При этом Данила и Ольга сумели после расставания сохранить хорошие отношения ради счастья их общей дочери. Козловский прилетает навестить малышку в США, где сейчас живет Зуева вместе с девочкой, при любой удобной возможности.
На этой неделе Telegram-канал "Героиня Татлера" сообщил, что отношения Данилы и Оксаны вышли на новый уровень еще задолго до того, как в СМИ стартовала рекламная кампания фильма "Чернобыль". Эта информация ставит под сомнение версию многих поклонников, что роман Акиньшиной и Козловского является лишь частью пиар-кампании.
Желтые издания пишут, что актеры уже даже живут вместе.
"Даже до начала промо-фильма вместе жили. Хотя да, поверить сложно", - утверждается в Telegram-канале.
Журналистов и поклонников смущает тот факт, что в сентябре появилось видео с совместного отдыха Оксаны и Данилы в Турции. После этого пару еще несколько раз замечали вместе в неформальной обстановке, а премьеру "Чернобыля" в Москве они покинули в одной машине.
Что касается Оксаны Акиньшиной, то несколько изданий располагают информацией, что в 2018 году она собиралась разводиться с кинопродюсером Арчилом Геловани. После якобы появились слухи, что Акиньшина и Геловани помирились. Достоверно неизвестно, расторгнут ли их брак.