airBaltic перенимает обслуживание своих пассажиров в аэропорту "Рига"

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Последние 18 лет обслуживание пассажиров обеспечивалось на аутсорсинге. Сейчас, во время кризиса, airBaltic успешно пересматривает свои продукты и услуги, чтобы сконцентрироваться на реализации основных ценностей бренда, что включает в себя фокус на обслуживании пассажиров. Со следующего года при регистрации на рейс в аэропорту "Рига" и перед посадкой в самолет пассажиры будут встречать работников airBaltic, что поможет нам обеспечивать успешное обслуживание клиентов".
Улучшение обслуживания пассажиров в аэропорту "Рига" является частью программы сокращения расходов авиакомпании, которая упростит бизнес и операции авиакомпании. Кроме того, это позволит airBaltic снова принять на работу часть бывших сотрудников.
В то же время с января 2022 года наземное обслуживание airBaltic на перроне будет обеспечивать RIX Ground Handling. Стороны заключили договор о сотрудничестве на пять лет, которое укрепит способность airBaltic осуществлять операции на мировом уровне, а также усилит услуги наземного обслуживания в аэропорту "Рига".
Показатель пунктуальности RIX Ground Handling в 2019 году достигал 99,86%.