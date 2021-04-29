airBaltic перенимает обслуживание своих пассажиров в аэропорту "Рига"

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Последние 18 лет обслуживание пассажиров обеспечивалось на аутсорсинге. Сейчас, во время кризиса, airBaltic успешно пересматривает свои продукты и услуги, чтобы сконцентрироваться на реализации основных ценностей бренда, что включает в себя фокус на обслуживании пассажиров. Со следующего года при регистрации на рейс в аэропорту "Рига" и перед посадкой в самолет пассажиры будут встречать работников airBaltic, что поможет нам обеспечивать успешное обслуживание клиентов".