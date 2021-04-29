ВИДЕО ⟩ Четыре мяча Куртиша и "Валмиера" в роли лидера "Вирслиги"

РФШ - Ноа 4:2

Действующий вице-чемпион Латвии РФШ не без проблем обыграл новичка Высшей лиги "Ноа". Рижане вышли на поле в статусе фаворита и уже на 10-й минуте открыли счёт в матче благодаря голу Седрика Куадио. До перерыва футболист из Кот-д'Ивуара сумел ещё раз огорчить голкипера "Ноа", оформив дубль.

На 52-й минуте Лукас Виллела сделал счёт 3:0, а ещё 9 минут спустя Дарко Мицевски довёл счёт до крупного - 4:0. Времени до конца матча оставалось ещё много и, казалось, что РФШ сможет попытаться установить рекорд результативности в текущем сезоне "Вирслиги".

Вместо этого вице-чемпион решил расслабиться и позволил "Ноа" забить свои первые голы в текущем сезоне - дублем отметился бывший игрок юрмальского "Спартака" Мирекл Нваориса.

Валмиера - Рига 2:1

Один из самых зрелищных матчей очередного тура чемпионата Латвии по футболу состоялся в Валмиере, где хозяевам поля удалось победить действующего чемпиона "Ригу" и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. "Рига", в свою очередь, потерпела второе поражение подряд.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Стефан Милошевич, который замкнул прострел Микаэля Сойсало. До перерыва "Валмиера" имела несколько неплохих моментов, чтобы сравнять и на 32-й минуте у подопечных Тамаза Пертии это получилось - автором гола в ворота Роберта Озолса стал 18-летний колумбиец Камило Мена, который впервые в этом сезоне вышел в основном составе.

На 57-й минуте "Валмиера" могла выйти вперёд благодаря пенальти, который заработал Раймонд Кроллис. Нападающий немного пострадал в столкновении с защитником "Риги", поэтому Кроллис доверил исполнить 11-метровый Алвису Яунземсу, который не смог переиграть Озолса.

19-летний Кроллис всё-таки не ушёл с поля без забитого гола. На 76-й минуте Джибриль Гейе в штрафной площади обыграл защитника "Риги", выдержал паузу и отдал передачу на Кроллиса, который был точным. Этот гол стал пятым для форварда в текущем сезоне.

Даугавпилс - Лиепая 0:1

Первый тайм запомнился лишь ударом Артура Карашаускса, который из-за пределов штрафной угодил в перекладину. В целом матч проходил в довольно равной борьбе и мог завершиться как в пользу "Лиепаи", так и в пользу "Даугавпилса".

Кульминацией встречи стал гол Евгения Берёзкина на 87-й минуте, который оказался единственным в матче. В концовке игры Эдгар Иванов мог сравнять счёт, но его удар после углового пришёлся чуть мимо ворот.

Вентспилс - Метта 5:2

От "Метты", которая не проигрывала на протяжении трёх туров ждать можно было чего угодно, но никак не пяти пропущенных мячей от "Вентспилса", который в текущем сезоне ещё не побеждал.

Началось для рижан всё очень даже неплохо - на 11-й минуте гостей вывел вперёд Лукас Вапне. Затем, правда, наступил бенефис 23-летнего нападающего "Вентспилса" Марка Куртиша, который забил четыре гола.

Форвард поразил ворота "Метты" на 13-й, 15-й, 42-й, 53-й минутах, оформив покер. На 75-й минуте сербский футболист "жёлто-сних" Драголюб Анджелкович реализовал пенальти, а окончательный счёт под занавес матча установил Егор Новиков из "Метты".

Турнирная таблица:

Валмиера - 17 очков РФШ - 14 очков Рига - 13 очков Даугавпилс - 10 очков Лиепая - 9 очков Спартак - 6 очков Вентспилс - 4 очка Метта - 3 очка Ноа - 0 очков

Следующий тур "Вирслиги":