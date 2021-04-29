ВИДЕО ⟩ Внимание прохожего в Саласпилсе помогло спасти пенсионера, упавшего в сточную канаву

По прибытии на место информация подтвердилась - было замечено электронное инвалидное кресло. Во время осмотра места происшествия полиция изначально не заметила упавшего в воду человека.

Однако вскоре неподалеку сотрудники полиции заметили мужчину и пришли на помощь.

Мужчина лежал на спине, и была видна только часть его головы.

"Мужчина был практически под водой", - пояснил представитель полиции. 2

Полиция вытащила человека, который сильно замерз и не мог отвечать на вопросы полиции.

Немедленно была вызвана медицинская бригада NMPD. Также выяснилось, что мужчина родился в 1941 году.

"Здесь следует упомянуть, что мужчина также находился в состоянии заметного алкогольного опьянения", - сказал представитель полиции.

От мужчины выяснилось, что он просто выпал из инвалидной коляски, и таким образом и он, и коляска оказались в канаве.

"Насколько было понятно, с течением в канаве он уже был втянут в поток", - поясняют в полиции.

Мужчину доставили в ближайшую больницу. Чтобы вытащить инвалидное кресло, полиции пришлось вызвать сотрудников VUGD. И коляску, и информацию об этом событии передали работникам социальной службы Саласпилса, которые обязаны будут выяснить, как мужчина попал в такую ситуацию и как ему помочь, чтобы подобные ситуации не повторились снова, сообщает программа.

Полиция Саласпилсского самоуправления благодарит человека, сообщившего об обнаруженной коляске.

"Возможно, его быстрая реакция стала причиной, по которой мы спасли жизнь человека", - заявила полиция.