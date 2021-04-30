Фото ⟩ На Таймс-сквер появился билборд c изображением Монеточки
В самом центре Нью-Йорка - на Таймс-сквер появился билборд c изображением российской певицы Монеточки (Лиза Гырдымова). Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.
В самом центре Нью-Йорка - на Таймс-сквер появился билборд c изображением российской певицы Монеточки (Лиза Гырдымова). Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Оказалось, что Монеточку порекомендовали к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии.
По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте - женщина. Также в сервисе появился плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.
"Ваша крошка на Таймс-сквер! Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым", - написала она.
Ранее российский актер Сергей Бурунов и певица Монеточка выпустили черно-белый клип на их собственный кавер песни легендарного коллектива "Ласковый май" "Белые розы". Это - часть рекламной кампании комедии "Родные".