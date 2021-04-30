Фото ⟩ На Таймс-сквер появился билборд c изображением Монеточки

"Ваша крошка на Таймс-сквер! Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым", - написала она.