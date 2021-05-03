Вт, 4.05.2021
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В Адажи мужчина за один день получил три штрафа: в третий раз он решил убежать от полиции

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Адажском крае мужчина два раза за один день попал в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями. Однако в течение дня ему удалось совершить и третье правонарушение - скрыться от полиции на машине, передает Degpunktā.

Утром предупреждение, а затем штраф за мелкое хулиганство, в полдень еще один протокол о невыполнении требований сотрудника полиции, а в конце дня - драматический побег от полиции в Адажском крае.

Эту серию нарушений ​​умудрился совершить один и тот же мужчина, житель Адажи в возрасте около 40 лет, который нарушил покой местного населения и полиции уже не первый раз, сообщает программа.

О неадекватном водителе местные жители сообщили сотрудникам муниципальной полиции вскоре после 21:00. Сотрудники правоохранительных органов заметили на дороге микроавтобус Opel Vivaro и начали преследование, при этом водитель не реагировал на сирены и призывы остановить машину. Его стиль вождения был агрессивным, и, убегая от полиции, он также подвергал опасности других участников дорожного движения и пешеходов.

Никуда далеко от центральных улиц беглец так и не уехал, его маршрут повторялся два или даже три раза - в основном он проезжал через дворы многоквартирных домов.

На видеозаписях автомобильного видеорегистратора полиции отчетливо видны моменты, когда красный микроавтобус проезжает мимо пешеходов, не снижая скорости. Преследование закончилось, когда водитель заехал в тупик на стоянке.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и к делу приступила дорожная полиция. Задержанный водитель отказался пройти тест на алкоголь, поэтому сотрудники Госполиции отвезли его на анализ в медицинское учреждение, сообщает передача.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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