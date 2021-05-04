Незаменимые есть? Уволенных за политику врачей в Беларуси уже наберется на хороший медцентр

В Беларуси есть лишние врачи или их дефицит?
Минздрав проводит политические чистки на фоне хронического дефицита кадров в системе здравоохранения. В общереспубликанском банке вакансий более трех тысяч предложений для врачей, в том числе в Минске более 700.
Согласно данным статистического сборника Белстата "Беларусь в цифрах, 2021", количество медработников снижается. Этот показатель падает и в абсолютном значении, и в расчете на 10 тысяч жителей. Судя по данным сборника, численность практикующих врачей в системе Минздрава уменьшилась за год более чем на четыре тысячи человек.
Число медиков, судя по данным Белстата, стало уменьшаться впервые с 2010 года.
Как отметила в комментарии для Naviny.by заместитель начальника Главного управления демографической статистики и переписи населения Белстата Ирина Бичан, сборник включает предварительные данные, а "окончательная численность врачей будет доступна только в мае".
По словам специалиста Белстата, в статистике за 2020 год не отражено число медиков, занятых в ведомственных учреждениях здравоохранения (например, госпитале МВД).
При этом Бичан подчеркнула, что по другим годам цифра окончательная. В любом случае, сказала она, Белстат пользуется информацией, которую предоставляет Минздрав.
Вопрос, зачем публиковать сырые данные и таким образом вводить общественность в заблуждение, остается открытым. Тем более что Минздрав озвучивает совсем иные цифры, запутывая население еще больше.
По данным Минздрава, опубликованным в официальном Telegram-канале ведомства в марте, в организациях здравоохранения системы Минздрава по итогу 2020 года работало 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году - 49 018).
Минздрав признает уменьшение числа врачей-специалистов первичного звена в 2020 году за счет оставивших работу пенсионеров. Основная причина - Covid-19.
По данным ведомства, ежегодная потребность во врачах последние пять лет сохраняется на уровне 2,5-3 тысяч человек.
В программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что примерно 200-250 человек в год уезжают работать за границу. В то же время министр отметил, что ежегодно медицинские вузы выпускают 2,6-2,8 тыс. специалистов.
Пиневич умолчал о том, что уезжают врачи со стажем и авторитетом, которых либо некем заменить, либо на их место приходят неопытные специалисты. Например, с увольнением Айзатулина в 3-й детской больнице не будет ортопеда.
В результате гонений на врачей и их вынужденной эмиграции пострадает как здоровье конкретных людей, которым помощь окажут не вовремя и не на должном уровне, так и государственный карман.
Ведь чтобы стать профессионалом, способным работать самостоятельно, врачу необходимо отработать после интернатуры около пяти лет, сказал в комментарии для Naviny.by Игорь Зеленкевич, который занимал пост министра здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годах.
"Таким образом, с учетом обучения в медуниверситете в течение шести лет и года интернатуры, подготовка врача занимает 12 лет. Обучение врача дорогостоящее, особенно если используется современное оборудование. Огромные затраты идут на подготовку преподавателей, которые учат студентов-медиков", - сказал Зеленкевич.