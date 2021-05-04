Незаменимые есть? Уволенных за политику врачей в Беларуси уже наберется на хороший медцентр

Не секрет, что набирает обороты и "белая эмиграция" - отъезд врачей. Кому выгодна и чем грозит системе здравоохранения политическая чистка рядов, разбирались Naviny.by.

Чистка рядов идет с августа

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич еще в должности исполняющего обязанности, которую занял 24 августа, занялся кадрами.

Через три дня после своего назначения Пиневич услышал в свой адрес от медиков РНПЦ "Кардиология" резкие высказывания, в том числе "Позор", когда приехал снимать с должности 67-летнего академика Александра Мрочека, руководившего учреждением с 2008 года.

Увольнение Мрочека произошло после того, как он не предпринял карательных мер к своим сотрудникам, которые в свое нерабочее время активно выходили на акции против насилия.

С тех пор череда увольнений, которые руководство Минздрава комментирует как не связанные с политикой, не заканчивается.

Широкий общественный резонанс получили случаи увольнения известных врачей - больших профессионалов, уникальных специалистов, преданных медицине докторов, но на самом деле увольнений может быть больше. Уволенными за политику врачами уже можно было бы укомплектовать медцентр.

С кандидатом медицинских наук Андреем Витушко не продлили контракт в РНПЦ "Мать и дитя" в середине декабря. Врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин в декабре 2020 года был уволен из РНПЦ травматологии и ортопедии. Помимо основной работы Айзатулин консультировал детей в трех благотворительных проектах - "Геном", "РАНО" и "Я РЕТТкая".

Оба врача нашли работу в 3-й городской детской клинической больнице Минска, главного врача которой Максима Очеретнего уволили 30 апреля. Вместе с ним из больницы в знак солидарности ушел Рустам Айзатулин.

Очеретнему, по его словам, предложили покинуть больницу по соглашению сторон, хотя трудовой контракт с ним подписан до апреля 2022 года.

Одна из версий его увольнения - как раз то, что он взял на работу Витушко и Айзатулина, так как сам Очеретний публично о политической ситуации в стране не высказывался.

"Очеретний - уважаемый врач, он не занимался политикой. Более того, в его кабинете висит красно-зеленый флаг и портрет Лукашенко - всё, как теперь требуется, - рассказал Naviny.by врач 3-й больницы, который попросил его не называть. - Это какая-то паранойя - везде выискивать политику и преследовать врачей. Это дает основание полагать, что интересы государства не совпадают с интересами медицинского сообщества и пациентов".

По словам собеседника, сейчас медики больницы подписываются под заявлением о восстановлении Очеретнего на работе: "В некоторых отделениях все врачи подписались под документом. Понятно, что результата, скорее всего, не будет, но мы увидим, кто есть кто среди коллег".

Также лишился работы заведующий отделением реанимации витебской Больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов, который заявил о проблеме с подачей кислорода в больнице.