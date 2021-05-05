Тяжелая авария в Кекаве - водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево и столб

О событиях в ночь на 2 мая в Кекаве свидетельствуют пара оборванных проводов на том месте, где когда-то был фонарный столб и поцарапанное дерево, в которое въехал BMW. Его поездка закончилась около часа ночи недалеко от Кекавской средней школы.

Айга собственными глазами видела, что произошло: "Я уже не могла помочь. Они уже вызвали скорую. Женщина лежала рядом с машиной, наверное, ее вытащили. Водитель выглядел так, будто не он может понять, жив он или нет".

Известие об этом столкновении мгновенно дошло до всех оперативных служб, а также собрались люди из близлежащих домов, которых разбудил шум. Вскоре вдалеке послышались звуки сирен.

Прибыв на место происшествия, полиция увидела женщину, которая лежала рядом с машиной. Рядом находился и водитель. От мужчины исходил довольно сильный запах алкоголя.

Сам мужчина отказался от комментариев по поводу аварии, но очевидцы говорят, что машина ехала по улице Гайсмас на достаточно большой скорости и на "лежачем полицейском" водитель не справился с управлением, в результате чего он врезался в столб.

В настоящее время Госполиция возбудила дело о происшествии, и ведется расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства происшествия и того, кто управлял BMW.