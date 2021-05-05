Дело погибшего в Тукумсе работника NMPD расследуется как доведение до самоубийства

Продолжая информировать о продвижении расследования, Госполиция указала агентству LETA, что в данный момент полученные в ходе следствия доказательства не дают основания считать, что произошло гомофобское преступное деяние.

Принимая во внимания полученную в ходе следствия информацию, уголовный процесс в данный момент квалифицируется по первой части 124-го пункта Уголовного закона - о доведении лица до самоубийства или его попытки путем жестокого обращения с жертвой или систематического унижения его или ее личного достоинства, если это лицо не находилось в материальной или иной зависимости от преступника.

Кроме того, полиция отмечает, что в публичной среде звучат субъективные мнения и упомянуты различные версия происшествия, в то же время выражается непонимание закрытостью деталей расследования, в связи с чем стражи порядка напоминают, что расследование не ведется публично.

Оно проводится объективно и комплексно под пристальным контролем прокуратуры, и полиция проверяет все версии, обстоятельства и факты, которые могут иметь отношение к инциденту в Тукумсе.

Более подробные комментарии полиция не предоставляет в интересах следствия.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена вероятность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция сообщила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин.

Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщили в пресс-службе Госполиции.

Там же добавили, что в уголовном производстве ведется активное, объективное и тщательное расследование, в ходе которого проверяется вся возможная информация и версии, которые могут иметь отношение к происшествию. Полиции понятен общественный интерес и желание немедленно узнать мотивы и обстоятельства трагического события.