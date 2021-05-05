Россия ввела запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.
Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно.
По данным Союза экспортеров зерна, самым крупным покупателем российской гречихи в этом сельхозгоду (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 2021 года) стал Китай - 26,2 тыс. тонн.
С инициативой о временном ограничении экспорта гречихи и гречневой крупы выступил Минсельхоз РФ в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Ограничение экспорта предложено "в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".
С ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры, указал Минсельхоз.
Кроме того, для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.
В 2020 году РФ собрала 893 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году.