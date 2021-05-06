Чт, 6.05.2021
Кажется, что хотят что-то ограничить только затем, чтобы что-то ограничить. Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов
Янис Йензис, президент Латвийского общества ресторанов

Видео ⟩ Кашерс с женихом перенесли дату свадьбы

Время, которое мультихудожник Кашерс (наст. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) и его возлюбленный Янис объявили датой своей свадьбы, быстро приближается. Правда, теперь в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" на канале STV Pirmā! пара сообщила, что пандемия изменила их планы.

Они собирались узаконить свои отношения в мае, но перенесли дату, если сойдутся звезды и обстоятельства, то свадьба состоится в июне. 

Кашерс с возлюбленным сделали все, чтобы организовать этот праздник: получили разрешение на брак в Дании, где состоится и сама церемония, а также подготовили специальные свадебные наряды. Зрителям пара показала светло-голубые ботинки с элегантными каблуками, что по их мнению добавит изюминки к внешнему виду. 

Кроме того, они обещают поклонникам шоу "Знаменитости. Без фильтра" уникальную возможность не только увидеть свадебный наряд, но и быть с ними в этот знаменательный день. 

"Мы хотели пожениться в мае, но понимаем, что из-за пандемии, мы этого не можем сделать", - отмечает Кашерс и шутит, что быть может стоит спросить ведического философа Угиса Кугиса о выборе даты.

Напомним, пара приняла решение расписаться в одинаковых, сшитых на заказ костюмах. Особенным наряды сделает не только выбор цвета, но и вышивка. Их украсит первое совместное фото, на котором они соединили ладони, образуя одно целое.

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