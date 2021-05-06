Видео ⟩ Кашерс с женихом перенесли дату свадьбы

Они собирались узаконить свои отношения в мае, но перенесли дату, если сойдутся звезды и обстоятельства, то свадьба состоится в июне.

Кашерс с возлюбленным сделали все, чтобы организовать этот праздник: получили разрешение на брак в Дании, где состоится и сама церемония, а также подготовили специальные свадебные наряды. Зрителям пара показала светло-голубые ботинки с элегантными каблуками, что по их мнению добавит изюминки к внешнему виду.

Кроме того, они обещают поклонникам шоу "Знаменитости. Без фильтра" уникальную возможность не только увидеть свадебный наряд, но и быть с ними в этот знаменательный день.

"Мы хотели пожениться в мае, но понимаем, что из-за пандемии, мы этого не можем сделать", - отмечает Кашерс и шутит, что быть может стоит спросить ведического философа Угиса Кугиса о выборе даты.