Госсекретарь США в Киеве: российская угроза остается

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Энтони Блинкен встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Блинкен подтвердил на встрече, что нынешняя администрация США будет всегда поддерживать территориальную целостность Украины, и эту позицию, по его словам, разделяют и все его коллеги по G7, "большой семерке".

Он отдельно упомянул "оккупацию Крыма" Россией и подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку США в этом вопросе.

Госсекретарь США и Зеленский затронули недавнее наращивание Россией военной техники на границе с Украиной: "Россия отвела лишь некоторые силы от границы с Украиной, но значительные силы остаются, как и военная техника", - подчеркнул Блинкен. По его словам, США продолжают "пристально" мониторить ситуацию в этом регионе.

Зеленский также заметил, что Россия "крайне медленно" сокращает военный контингент вдоль границ с Украиной и в Крыму, и что там до сих пор находятся "75 тысяч людей и техника".

"Мы отмечаем - и наша разведка, и наши профессиональные военные, что только 3,5 тысячи военных начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное", - добавил глава Украины.

"Россия имеет достаточно возможностей, чтобы предпринять агрессивные действия в короткое время. В этой связи мы восхищаемся сдержанностью Украины перед лицом провокационных действий России и тем, что Украина не реагирует на эти провокации", – подчеркнул Блинкен.

"Мы противостоим дестабилизирующим действиям России в отношении Украины", – также сказал американский политик.

Зеленский со своей стороны отметил, что пригласил Байдена приехать в Украину уже в этом году, "в год 30-летия независимости Украины". "Эта встреча очень важна для обеих наших стран", – сказал он. Но Блинкен заметил, что пока этому визиту мешает эпидемия Covid-19.

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