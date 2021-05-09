Галерея ⟩ В Таллинне Бронзового солдата усыпали цветами

И молодые люди, и люди постарше несут к памятнику цветы. За соблюдением мер предосторожности в условиях Covid-19 на кладбище следят сотрудники Департамента здоровья.

C 3 мая некоторые ограничения были сняты и в общественных собраниях могут участвовать до 150 человек, которые должны быть в группах до десяти человек и соблюдать дистанцию.

Руководитель Кесклиннаского отдела полиции Кайдо Саарнийт сказал, что ходить на кладбища и к памятникам 9 мая не запрещено, но разумно держать дистанцию от других людей и не оставаться на месте долго: "Полиция с партнерами из Департамента здоровья, муниципальной полиции и Таллиннской городской управы проинформирует людей о действующих ограничениях и возможностях их передвижений таким образом, чтобы сохранить и свое здоровье, и здоровье других людей".