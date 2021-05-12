Ср, 12.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

В Пурвциемсе прямо на дороге сгорела BMW

Фото с места событий ФОТО: te_anastasija/Twitter

Утром в среду в Риге недалеко от торгового центра Domina Shopping полностью сгорел автомобиль, в результате чего образовалась пробка, сообщает агентство LETA.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов был получен на перекресток улиц Дзелзавас и Браслас, где открытым пламенем горел автомобиль. Огонь охватил машину полностью.

По наблюдениям очевидцев, сгорел автомобиль марки BMW. В результате инцидента временно образовалась пробка на Земитанском мосту по направлению из центра города в Пурвциемс.

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