В Пурвциемсе прямо на дороге сгорела BMW
Утром в среду в Риге недалеко от торгового центра Domina Shopping полностью сгорел автомобиль, в результате чего образовалась пробка, сообщает агентство LETA.
Утром в среду в Риге недалеко от торгового центра Domina Shopping полностью сгорел автомобиль, в результате чего образовалась пробка, сообщает агентство LETA.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов был получен на перекресток улиц Дзелзавас и Браслас, где открытым пламенем горел автомобиль. Огонь охватил машину полностью.
По наблюдениям очевидцев, сгорел автомобиль марки BMW. В результате инцидента временно образовалась пробка на Земитанском мосту по направлению из центра города в Пурвциемс.
Šorīt Rīgā, Dzelzavas ielā deg automašīna. Notikuma vietā ir ieradušies @ugunsdzeseji un notiek dzēšanas darbi. pic.twitter.com/69E9IK7cgF— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 12, 2021