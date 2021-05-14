Вакцинацию от Covid-19 завершили более 100 000 человек. Это 5,37% населения Латвии

В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации - было привито 13 022 человека. Первую дозу вакцины получили 8126 человек, вторую - 4580, вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, были привиты 316 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 359 084 человека, завершили процесс вакцинации 101 358 человек, в том числе 1927 были привиты вакциной Johnson & Johnson.