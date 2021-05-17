Звездные выходные ⟩ Грустная Яна Кошкина, эротика от Maruv и Катерины Варнавы
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто наслаждался теплым солнцем, а кто отмечал день рождения.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто наслаждался теплым солнцем, а кто отмечал день рождения.
Дима Билан собирается в поездку
Юлия Савичева и шоколадный тортик
Демис Карибидис на празднике с дочуркой
Певица Слава утопает в цветах
Рената Литвинова вся в черном
Анастасия Волочкова продолжает делиться снимками из отпуска
Лена Темникова и виды Москвы
Катерина Шпица и полет на Сейшелах
Сексапильная Екатерина Варнава
Юлианна Караулова обнимает герберы
Андрей Мерзликин на ослике
Почти летняя Вера Брежнева
Ольга Орлова показала своего любимца
Олег Газманов в красных маках
Татьяна Брухунова и клубника в шоколаде
Нюша загорает и купается
Анфиса Чехова радуется морю и солнцу
Филипп Киркоров на съемках нового шоу
Улыбчивая Виктория Дайнеко
Необычайно серьезный Евгений Петросян
Стильная Кристина Орбакайте
Яна Кошкина грустит
Сергей Жуков и Клава Кока представили новый трек
Мария Горбань смотрит на сосны
Алексей Воробьев и его милая собака
Максим Галкин катается на велосипеде
Ирина Дубцова с сыном на Мальдивах
Ксения Собчак путешествует по Мексике
Сергей Лазарев и Ани Лорак что-то готовят
Настя Ивлеева танцует с Даней Милохиным
Ирина Горбачева наслаждается выходными
Эротика от Maruv
Светлана Лобода выбрала для вечера красную помаду