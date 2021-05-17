Пн, 17.05.2021
Вирус нас уже не оставит. Поэтому сегодняшняя вакцинация от Covid-19 не будет последней. Томас Мертен, председатель Постоянной комиссии Германии по вакцинации
Томас Мертен, председатель Постоянной комиссии Германии по вакцинации

Звездные выходные ⟩ Грустная Яна Кошкина, эротика от Maruv и Катерины Варнавы

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто наслаждался теплым солнцем, а кто отмечал день рождения. 

Дима Билан собирается в поездку

Юлия Савичева и шоколадный тортик

Демис Карибидис на празднике с дочуркой

Певица Слава утопает в цветах

Рената Литвинова вся в черном

Анастасия Волочкова продолжает делиться снимками из отпуска

Лена Темникова и виды Москвы

Катерина Шпица и полет на Сейшелах

Сексапильная Екатерина Варнава

Юлианна Караулова обнимает герберы

Андрей Мерзликин на ослике

Почти летняя Вера Брежнева

Ольга Орлова показала своего любимца

Олег Газманов в красных маках

Татьяна Брухунова и клубника в шоколаде

Нюша загорает и купается

Анфиса Чехова радуется морю и солнцу

Филипп Киркоров на съемках нового шоу

Улыбчивая Виктория Дайнеко

Необычайно серьезный Евгений Петросян

Стильная Кристина Орбакайте

Яна Кошкина грустит

Сергей Жуков и Клава Кока представили новый трек

Мария Горбань смотрит на сосны

Алексей Воробьев и его милая собака

Максим Галкин катается на велосипеде

Ирина Дубцова с сыном на Мальдивах

Ксения Собчак путешествует по Мексике

Сергей Лазарев и Ани Лорак что-то готовят

Настя Ивлеева танцует с Даней Милохиным

Ирина Горбачева наслаждается выходными

Эротика от Maruv

Светлана Лобода выбрала для вечера красную помаду

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