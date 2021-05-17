Перелом ноги и ничья в матче двух слабейших команд чемпионата Латвии

В матче двух слабейших команд чемпионата Латвии текущего сезона "Вентспилс" у себя дома сыграл вничью с клубом "Ноа" - 2:2.

Первый тайм запомнился ужасной травмой нападающего "Ноа" Мирекла Нваорисы. 21-летний нигериец после борьбы за верховой мяч с Робином Кокаритисом неудачно призмелился и сломал ногу.

Матч возобновился примерно 20 минут спустя и, несмотря на потерю одного из своих лидеров, счёт в этой встрече открыли именно гости - на 44-й минуте Владислав Сиротов со второй попытки отправил мяч в ворота Владислава Лазарева.

На 50-й минуте в ворота "Ноа" был назначен 11-метровый удар за нарушение правил на Олеге Синице. К точке подошёл Юрий Ткачук, который не смог обыграть вратаря гостей Бояна Кнежевича. К счастю для "Вентспилса" первым на добивании оказался серб Драголюб Анделкович, который и сравнял счёт.

Десять минут спустя "жёлто-синие" вышли вперёд благодя точному удару Марка Куртиша. Для 23-летнего нападающего "Вентспилса" этот гол стал пятым в текущем сезоне "Вирслиги", при том что первые четыре он забил в одном матче против "Метты".

Окончательный счёт в матче на 72-й минуте установил украинский нападающий Алексей Бабырь, который оказался самым расторопным после розыгрыша углового у ворот "Вентспилса".

Таким образом, "Вентспилс" после трёх поражений подряд наконец смог заработать очки, а "Ноа" после неудачного старта чемпионата (три поражения подряд) не проигрывает уже на протяжении двух матчей.

Следующие матчи "Вирслиги":