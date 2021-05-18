Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība

Видео ⟩ Наряд Саманты Тины оценила популярная YouTube-блогер

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Саманта Тина уже неделю находится в Роттердаме и готовится к конкурсу "Евровидение". Параллельно с репетициями певица дает интервью. Теперь исполнительница поговорила со знаменитым бьюти-блогером Никки де Ягер, или Никки Туториалс.

У Никки 13,8 миллиона фолловеров, и в этом году она - официальный интервьюер "Евровидения". В рубрике LookLab девушка рассказывает о нарядах участников.

В начале своего разговора с Самантой Никки отметила, что не любит зеленый цвет. Но сделала Саманте комплимент: "Ты это носишь с такой грацией и силой".

Никки была восхищена количеством камней в сценическом костюме Тины. Саманта подчеркнула, что дизайнер костюма - это ее лучший друг Кашерс. Правда, сработаться с ним было непросто. Они даже поссорились и четыре дня не разговаривали: "Потом мы 5 минут плакали, через 10 минут обнялись и простили друг друга". 

В завершении беседы Никки поблагодарила певицу и выразила надежду на дальнейшую встречу. 

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