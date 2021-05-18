Видео ⟩ Наряд Саманты Тины оценила популярная YouTube-блогер

У Никки 13,8 миллиона фолловеров, и в этом году она - официальный интервьюер "Евровидения". В рубрике LookLab девушка рассказывает о нарядах участников.

В начале своего разговора с Самантой Никки отметила, что не любит зеленый цвет. Но сделала Саманте комплимент: "Ты это носишь с такой грацией и силой".

Никки была восхищена количеством камней в сценическом костюме Тины. Саманта подчеркнула, что дизайнер костюма - это ее лучший друг Кашерс. Правда, сработаться с ним было непросто. Они даже поссорились и четыре дня не разговаривали: "Потом мы 5 минут плакали, через 10 минут обнялись и простили друг друга".