Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения
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Генштаб Беларуси заявил, что авиация НАТО отрабатывает удары по стране

ФОТО: скриншот видео

В Генштабе Беларуси заявили, что полеты стратегических бомбардировщиков НАТО возле границ с большой долей вероятности могут оказаться отработкой ударов по Беларуси и России.

"Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - уточнил первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король.

Он добавил, что с начала года в Беларуси зафиксировали девять пролетов авиации НАТО возле границ.

"Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", - обозначил свое видение ситуации замначальника Генштаба.

По его словам, происходящее в странах НАТО несет прямую угрозу национальной безопасности Беларуси.

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