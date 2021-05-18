Генштаб Беларуси заявил, что авиация НАТО отрабатывает удары по стране

"Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", - уточнил первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король.

Он добавил, что с начала года в Беларуси зафиксировали девять пролетов авиации НАТО возле границ.

"Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", - обозначил свое видение ситуации замначальника Генштаба.