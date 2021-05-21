Украинского депутата, который "лечится в Беларуси", объявили в розыск

Медведчук известен как "кум Владимира Путина" и друг Александра Лукашенко. Еврорадио рассказывало о тесных связях упомянутых украинских деятелей с белорусским олигархом Николаем Воробьём.

Экспорт белорусского бензина в Украину в январе составил 77 тысяч тонн - это на 60% больше, чем в январе 2020-го. Для сравнения: в 2019-м такой же объём топлива Беларусь поставила в Украину за два месяца.

Речь идёт о крупных суммах. Тонна белорусского автомобильного топлива к концу прошлого года стоила для Украины от 380 до 420 долларов в зависимости от типа. А значит, стоимость всего поставленного в январе бензина может превышать $30 млн.

При этом далеко не все эти деньги идут производителям - "Нафтану" и Мозырскому НПЗ. Часть "оседает" у экспортёров. И здесь начинается самое интересное.

Кто продаёт белорусский бензин?

До 2020 года официально экспортировать продукцию белорусских НПЗ имела право только Белорусская нефтяная компания. Её акционерами являются Мозырский и Новополоцкий НПЗ, а также "Белоруснефть" - то есть экспортёр фактически принадлежит государству.

Но летом в стране была создана Новая нефтяная компания, которой также разрешили экспортировать нефтепродукты. Контрольный пакет акций ННК принадлежит приближённому к Лукашенко бизнесмену Николаю Воробью, миноритарии - Банк развития и БелЖД. Среди возможных совладельцев ранее назывался ещё один белорусский олигарх и давний партнёр Воробья - Алексей Олексин. Однако подтверждения эта информация не нашла.

Осенью 2020 года ННК стала экспортировать продукцию. В компании заявляют, что на этом первоначальном этапе она занимается поставками тёмных нефтепродуктов - битума и мазута. Однако позже стало известно, что через ННК шли и поставки дизельного топлива, закупаемого у Белорусской нефтяной компании.

В Украине ННК действует через компанию "Белказтранс Украина", которая, по сведениям Еврорадио, на 51% принадлежит тому же Николаю Воробью. Эта же компания в 2019-м стала эксклюзивным экспедитором угля в Украине - из-за чего, например, возникли трудности с экспортом через эту страну у компаний российского олигарха Романа Абрамовича.

В конце 2020 года в Беларуси появился и третий экспортёр нефтепродуктов: такое право получила компания "Белзарубежторг", структура Управделами президента. Интересно, что в своё время в УДП курировал продажу нефтепродуктов всё тот же Алексей Олексин. Сейчас "Белзарубежторг" имеет право экспортировать тёмные нефтепродукты, а также те самые классические "разбавители и растворители", скандал вокруг которых разгорелся в 2012-м. Под их видом Беларусь реэкспортировала нефтепродукты, в том числе и автомобильное топливо. Это очень не нравилось России, которая настаивала: бензин и дизель из беспошлинной российской нефти предназначается для внутреннего рынка Беларуси или для российского рынка.