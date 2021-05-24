Звездные выходные ⟩ Седокова в аэропорту "Рига", маникюр Прусикина, награды премии RU TV и "Евровидение"
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели свои выходные.
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Рената Литвинова как бы намекает, что надо следить за питанием
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Влад Соколовский о чем-то задумался
Анна Седокова и Янис Тимма встретились в рижском аэропорту
Лена Темникова примерила берет
Ольга Орлова обнималась с деревьями
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Рецепт салата от Лизы и Гарри
Как вам наряд Юлии Савичевой на премии RU TV?
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Элегантная Виктория Дайнеко
Сюрпризы от Анны Калашниковой на RU TV
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Яна Кошкина поздравила Гошу Куценко с днем рождения
Кристина Асмус и очередное селфи
Ирина Смелая: девушки гуляют!
Илья Прусикин сделал маникюр?
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Андрей Мерзликин так сильно хотел пить?