Лидия из Latvian Sisters стала продюсером латвийского TikTok-дома
Латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters Лидия Нижникова стала продюсером первого TikTok-дома в Балтии Fam3 House, сообщает портал balticevents.info.
Латвийский блогер, экс-участница проекта Latvian Sisters Лидия Нижникова стала продюсером первого TikTok-дома в Балтии Fam3 House, сообщает портал balticevents.info.
Этот дом с блогерами открылся в апреле 2021 года и сразу начал активно искать талантливых участников не только по всей Латвии, но и за ее пределами.
У блогера Лидии Нижниковой в Сети TikTok уже более 1,7 миллиона подписчиков.
"Я безумно рада, что мне посчастливилось стать продюсером дома и работать с замечательными ребятами, которые полны идей, энтузиазма и самое главное, что готовы к новой, интересной жизни. Мы общими усилиями будем стараться радовать аудиторию оригинальным и в тоже время близким по духу нашим подписчикам контенту. Я уверена, что мы вместе с командой сможем показать и, возможно, даже доказать, что Латвия достойна соперничать с другими топовыми ребятами за рубежом. Уже есть определенный план и стратегия работы. Остальное - лишь вопрос времени", - сказала Лида.
Сооснователь проекта Роман Ноздрин отметил, что сейчас продюсеры плотно заняты созданием контента, колоборациями, отбором новых участников, подписанием договоров о сотрудничестве со многими компаниями, а также параллельно реализацией социальные проекты для привлечения и развития молодежи.
"Команда пополняется новыми участниками как из Латвии, так и из-за границы. Мы каждую неделю проводим аудит по всем позициям. Если видим какие-то проблемы в системе, то обязательно стараемся устранять ошибки. У Лиды есть опыт в технических моментах, который поможет проекту в дальнейшем. Будем смотреть в будущее, так как проект новый, но постоянные письма от поклонников и примерно по 20 заявок каждую неделю постоянно мотивируют нас на развитие дома", - объяснил он.
Напомним, что недавно проект Latvian Sisters стал одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии по версии Golin Accelerators of Relevance. 16 мая сестры объявили о его закрытии, после чего Лида присоединилась к семье Fam3 House.