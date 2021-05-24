Лидия из Latvian Sisters стала продюсером латвийского TikTok-дома

Этот дом с блогерами открылся в апреле 2021 года и сразу начал активно искать талантливых участников не только по всей Латвии, но и за ее пределами.

На сегодняшний день в основной состав команды Fam3 House входят 7 участников, один из которых приехал специально для участия в проекте из Молдовы.

У блогера Лидии Нижниковой в Сети TikTok уже более 1,7 миллиона подписчиков.

"Я безумно рада, что мне посчастливилось стать продюсером дома и работать с замечательными ребятами, которые полны идей, энтузиазма и самое главное, что готовы к новой, интересной жизни. Мы общими усилиями будем стараться радовать аудиторию оригинальным и в тоже время близким по духу нашим подписчикам контенту. Я уверена, что мы вместе с командой сможем показать и, возможно, даже доказать, что Латвия достойна соперничать с другими топовыми ребятами за рубежом. Уже есть определенный план и стратегия работы. Остальное - лишь вопрос времени", - сказала Лида.

Сооснователь проекта Роман Ноздрин отметил, что сейчас продюсеры плотно заняты созданием контента, колоборациями, отбором новых участников, подписанием договоров о сотрудничестве со многими компаниями, а также параллельно реализацией социальные проекты для привлечения и развития молодежи.

"Команда пополняется новыми участниками как из Латвии, так и из-за границы. Мы каждую неделю проводим аудит по всем позициям. Если видим какие-то проблемы в системе, то обязательно стараемся устранять ошибки. У Лиды есть опыт в технических моментах, который поможет проекту в дальнейшем. Будем смотреть в будущее, так как проект новый, но постоянные письма от поклонников и примерно по 20 заявок каждую неделю постоянно мотивируют нас на развитие дома", - объяснил он.