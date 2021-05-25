Вт, 25.05.2021
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Президент: послабления для привитых от Covid-19 нельзя считать дискриминацией

Эгил Левитс ФОТО: ILMARS ZNOTINS / AFP

Послабления для лиц, вакцинированных от Covid-19, - не дискриминация, а защита общественного здоровья, в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 заявил президент Эгил Левитс.

По его словам, сейчас в Латвии хорошая ситуация, так как объем вакцин достаточен, и все, кто хочет, могут найти возможность вакцинироваться.

Левитс отметил, что правительство, врачи и ученые уже более полугода говорят о необходимости вакцинации, таким образом сейчас вакцинация больше не является вопросом информации.

Президент отметил, что привитые от Covid-19 люди быстрее ощутят смягчение ограничений. Левитс считает, что такую ситуацию нельзя считать дискриминацией, так как это защита общественного здоровья.

"Задача правительства - смотреть, чтобы те, кто осознанно по различным причинам не вакцинировался, не угрожал другим людям. Поэтому послабления для вакцинированных - понятны и адекватны", - подчеркнул Левитс.

Напомним, Министерство здравоохранения разрабатывает спектр послаблений для лиц, привитых от Covid-19.

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