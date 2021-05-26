"Динамо" подписало многообещающего молодого защитника

Прошлый сезон Чуксте начал в команде чемпионата Латвии Mogo/LSPA, а затем отправился в Северную Америку. Там он провёл 7 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команду "Сан-Хосе Барракуда" и забросил одну шайбу.

Также хоккеист провёл 16 матчей в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) за команду "Орландо Солар Бэрс", набрав 4 (1+3) очка.

Чуксте был выбран "Сан-Хосе" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году под общим 130-м номером.

За время своей карьеры Чуксте выступал за молодёжную команду рижского "Динамо", в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в юниорской хоккейной лиге США (USHL), а также провёл четыре сезона в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за университетскую команду Quinnipiac.