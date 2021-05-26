Ср, 26.05.2021
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В этом году в Риге бесплатного общественного транспорта в праздники не будет

Вид на Центральный рынок со здания Министерства сообщения ФОТО: Ieva Makare/LETA

В этом году общественный транспорт в Риге ни на один праздник не будет бесплатным, решила сегодня Рижская дума.

Приняты поправки к правилам о льготах на плату за проезд в сети маршрутов общественного транспорта города Риги, согласно которым в этом году и 1 января 2022 года не действует пункт обязательных правил, определяющий, в какие дни общественный транспорт является бесплатным

Поэтому 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января и во время традиционного Праздника города Риги за проезд в общественном транспорте Риги придется платить.

Однако в обязательных правилах указано, что исполнительный директор города имеет право своим распоряжением установить, что в эти дни проезд в общественном транспорте является бесплатным.

Это может быть сделано по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

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