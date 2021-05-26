В этом году в Риге бесплатного общественного транспорта в праздники не будет

Приняты поправки к правилам о льготах на плату за проезд в сети маршрутов общественного транспорта города Риги, согласно которым в этом году и 1 января 2022 года не действует пункт обязательных правил, определяющий, в какие дни общественный транспорт является бесплатным

Поэтому 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января и во время традиционного Праздника города Риги за проезд в общественном транспорте Риги придется платить.

Однако в обязательных правилах указано, что исполнительный директор города имеет право своим распоряжением установить, что в эти дни проезд в общественном транспорте является бесплатным.