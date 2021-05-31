Тихановский спустя год ареста: "Буду сидеть столько, сколько позволит народ"

Белорусский видеоблогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский уже год - с 29 мая 2020 года - находится под арестом. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды. Накануне годовщины заключения Тихановский смог передал DW ответы на вопросы DW, где рассказал о давлении на него, оценил выдвинутые против него обвинения и рассказал, сколько еще будет сидеть в тюрьме.

Тихановский: "Я ни о чем пока еще не жалею"

Хотя Сергей Тихановский находится под стражей уже год, на вопрос о том, как он оценивает свое решение выдвигаться кандидатом в президенты, блогер ответил, что "пока еще ни о чем не жалеет". По словам Тихановского, на его убеждения год, проведенный в СИЗО, никак не повлиял: "Этот год только немного подпортил здоровье. Сижу и живу как будто в параллельной реальности", - отмечает политзаключенный.

Кроме того, Тихановский рассказал, что за прошедшие месяцы под арестом на него оказывалось давление: "Оказывали давление на Володарке (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. - Ред.). Это были различного рода провокации, последствием которых стало помещение меня неоднократно в карцер. Были провокации, когда после карцера не мог войти в камеру, так как сокамерники по непонятным причинам отказывались находиться там со мной вместе". Кроме того, в целом само нахождение в СИЗО по надуманным обвинениям он считает формой давления.

Светлана Тихановская (фото из архива) ФОТО: DW

"Обвинения надуманные и политически мотивированные"

В начале мая 2021 года стало известно, что Генеральная прокуратура Беларуси закончила расследование и направила в Верховный суд дело в отношении политика Николая Статкевича, блогера Сергея Тихановского, а также еще четырех человек - Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича. Ведомство обвиняет оппозиционеров и их сторонников в "использовании современных политтехнологий для создания у населения недоверия и негативного отношения к представителям государственных органов".

Сам Тихановский выдвинутые против него обвинения категорически не признает. "Считаю их надуманными и политически мотивированными", - пишет Сергей Тихановский.

После ареста блогера документы на регистрацию кандидатом в президенты подала его жена, Светлана Тихановская. Отвечая на вопрос, как он оценивает деятельность своей супруги в качестве национального лидера, Тихановский говорит, что во всем поддерживает жену.

"Революция человечности", как блогер назвал ситуацию в Беларуси в прошлом интервью для DW, затянулась так надолго потому, что людям нужно время, чтобы определиться. "Если народ, люди будут настойчивыми, то все будет недолго. Я буду сидеть столько, сколько это позволит народ, потому что власть принадлежит народу", - считает Сергей Тихановский.

Дело блогера Сергея Тихановского

Блогер Сергей Тихановский в мае 2020 года планировал участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана. Ее белорусский Центризбирком признал кандидатом в президенты.

29 мая на пикете в Гродно в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской блогера задержали. Правоохранительные органы Беларуси обвинили его в совершении "групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции". 16 июня в отношении блогера также было возбуждено уголовное дело по обвинению в воспрепятствовании проведению выборов, а позже его обвинили в разжигании социальной вражды. Белорусские правозащитники объявили Тихановского и других задержанных активистов политическими заключенными.