Сборная Латвии по баскетболу 3х3 завоевала путёвку на Олимпиаду
Латвийская сборная по баскетболу 3х3 на отборочном турнире в австрийском Граце завоевала путёвку на Олимпийские игры в Токио.
Латвийская сборная по баскетболу 3х3 на отборочном турнире в австрийском Граце завоевала путёвку на Олимпийские игры в Токио.
В состав латвийской сборной входят Агнис Чаварс, Эдгар Круминьш, Карлис Ласманис и Наурис Миезис, который был признан самым ценным игроком отборочного турнира.
В четвертьфинале латвийские баскетболисты обыграли Литву со счётом 21:19, а в полуфинале уступили баскетболистам из Польши - 18:20. В матче за третье место Латвия обыграла Францию (21:15), которая в четвертьфинале победила Бразилию (21:17), а полуфинале оказалась слабее сборной Нидерландов - 13:21.
Групповой турнир сборная Латвии завершила на первом месте, победив Австрию (21:14), Нидерланды (21:17), Хорватию (21:18) и Канаду (21:16).