Вместо 124 млн евро с Каргина и Красовицкого, возможно, удастся взыскать только пару миллионов

Выигранный иск против владельцев Parex касается инвестиционного соглашения, заключенного государством с банком и его владельцами Валерием Каргиным и Виктором Красовицким 10 ноября 2008 года. Тогда еще казалось возможным спасти банк, если государство "вольет" в него 200 млн латов. Латвия купила 51% акций банка за 2 лата и позволила Каргину и Красовицкому продолжить управление банком.

Однако деньги утекали из Parex еще быстрее, и 20 дней спустя органы финансового надзора вместе с правительством приняли решение ограничить операции банка. В крахе банка больше не было сомнений.

Решение Латгальского окружного суда фактически означает, что во время заключения инвестиционного договора владельцы Parex ввели государство в заблуждение относительно истинного положения банка. Стоимость активов банка оказалась на 118 млн евро меньше. Поскольку Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу, вступило в силу решение, согласно которому Каргин и Красовицкий должны возместить разницу государству.

"Если экономическая ситуация ухудшается, то эту оценку нужно делать чаще и тщательнее. В данном случае кажется, что этого не было сделано, в результате чего они, возможно, считали, что их положение лучше, чем есть",

- пояснил присяжный адвокат, представитель Possessor Агрис Битанс.