В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью

«Время обработки товаров и, следовательно, время их доставки для электронной коммерции очень важны. Иногда товары, например, с Amazon в Германии доставляются в Латвию в течение двух дней, в то время как получение посылки в ​​пределах Риги часто может занимать до семи дней. Система, разработанная «TFS Trans», значительно ускорит своевременную доставку грузов, как в пределах Латвии, так и по Прибалтике. Кроме того, мы планируем предлагать услуги складирования для нужд электронной коммерции не только прибалтийским интернет-магазинам, но и крупным игрокам из азиатских стран, которые заинтересованы в российском рынке. В нашем регионе большой интерес к подобным услугам проявляют восточные клиенты», - пояснил Михаилс Фроловс, Директор по маркетингу компании «TFS Trans».

«TFS Trans» назвала свой проект электронной коммерции «Jinn». «Нам нужно было создать сложную систему, включающую хранение и учет товаров, управление ими и соответствующую аналитику. Здесь действия, выполняемые сотрудниками, должны быть согласованы с операциями роботов, и огромным объемом данных, отправляемых электронными продавцами, их клиентами и другими участниками процесса. В результате интернет-торговцам останется только позаботиться о позиционировании и продаже своей продукции на рынке», - подчеркнул М.Фроловс.

Самый современный логистический центр складов с высокими стеллажами (High-bay warehouse) в странах Балтии был открыт в 2017 году на Кундзиньсале. Благодаря крупным инвестициям в размере более 30 миллионов евро, логистический центр компании «TFS Trans» является одним из крупнейших, наиболее технологически продвинутых и передовых в странах Балтии, а также вторым по величине в Восточной Европе. Этот логистический центр предназначен как для краткосрочного, так и долгосрочного хранения широкого спектра грузов, и особенно подходит для сортировки и консолидации грузов - объединения товаров от разных отправителей для одного получателя.

Крупнейшим инвестором компании является компания «Kraftool», производящая промышленное оборудование, электронику и телекоммуникационные инструменты, которая использует склады «TFS Trans» в основном для сегмента B2B. В рамках нового проекта электронной коммерции «TFS Trans» будет предлагать свои услуги компаниям, работающим в сегменте B2C, тем самым предоставляя коммерсантам возможность более эффективно обслуживать конечных потребителей. Бизнес-модель B2B предусматривает обслуживание сырья и продуктов в больших объемах, в то время как в сегменте B2C «TFS Trans» будет предоставлять услуги логистики, складирования и дистрибуции производителям, торговцам и индивидуальным конечным потребителям.

Главное преимущество высокостеллажного склада - это его вместительность и скорость обслуживания товаров. Общий грузооборот на складе - 2500 паллет/сутки, максимальная вместимость - 73000 паллето-мест. Кроме того, перемещение и комплектация паллет на складе полностью автоматизированы, что значительно увеличивает скорость обслуживания товаров. Паллеты с товарами перемещаются со скоростью до 60 километров в час - в 5 раз быстрее, чем современный погрузчик с ручным управлением.

Повышению общей конкурентоспособности компании способствует местонахождение логистического центра в свободной экономической зоне Рижского Свободного порта - это означает, что при хранении товаров не нужно платить никаких налогов или сборов, к тому же сокращаются расходы на оформление документов.