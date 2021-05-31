Фото ⟩ Визит Светланы Тихановской в Эстонию

Светлана Тихановская начала свой визит в Эстонию в понедельник с посещения Кадриорга, где встретилась с президентом Керсти Кальюлайд и затем приняла участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства, сообщила канцелярия президента Эстонии.