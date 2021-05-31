Пн, 31.05.2021
Те, кто не хочет вакцинироваться - это не просто обычные люди; часто это медицинский персонал. Анда Кивите, директор Института общественного здоровья
Анда Кивите, директор Института общественного здоровья

Фото ⟩ Визит Светланы Тихановской в Эстонию

ФОТО: Sander Ilvest/postimees.ee

В понедельник, 31 августа, Эстонию с визитом посещает лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская начала свой визит в Эстонию в понедельник с посещения Кадриорга, где встретилась с президентом Керсти Кальюлайд и затем приняла участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства, сообщила канцелярия президента Эстонии.

ФОТО: Sander Ilvest/postimees.ee

В течение дня Светлана Тихановская встретится также со спикером Рийгикогу (парламента Эстонии) Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном и членом парламента Урмасом Рейнсалу. 

ФОТО: Sander Ilvest/postimees.ee

Вечером Тихановская посмотрит на сцене Vaba Lava постановку "Error 403", посвященную трагическим событиям революции в Беларуси. Режиссер спектакля - основатель Свободного театра Беларуси Николай Халезин.

Галерея: Визит Светланы Тихановской в Эстонию

НАВЕРХ
Back