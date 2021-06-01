Вт, 1.06.2021
Эпидемиологическая ситуация в Латвии стремительно улучшилась, поэтому мы не видим никаких препятствий для снятия существующих ограничений и возобновления работы торговых центров. Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости
Мартиньш Ванагс, председатель правления Альянса девелоперов недвижимости

Видео ⟩ Страшные детские площадки Латвии: Иманта и Вецмилгравис

ФОТО: Скриншот из видео

Ко Дню защиты детей YouTube-канал издания Chayka подготовил очередной трэш-обзор латвийских игровых площадок, которые в большинстве случаев - скучные, жуткие и небезопасные. По просьбам подписчиков на этот раз издание отправилось во дворы Иманты и Вецмилгрависа в Риге.

После увиденного хочется только перекреститься… Как можно говорить о какой-либо защите детей, когда в Латвии площадки выглядят как локации для фильма ужасов? 

В мае журналист "Чайки" посетила Пурвциемс и Плявниеки, отсняв резонансный материал о ситуации с детскими площадками. Уже через три дня последовала реакция координатора Центра жителей районов Риги Марии Красовской, которая попросила предоставить адреса неблагоустроенных территорий. В случае, если они находятся в ведении самоуправления, их должны будут привести в порядок. Проводится проверка.

Видео: Страшные детские площадки Латвии. Рига. Вецмилгравис/Иманта

Подобные расследования проводятся только по дворам. Наличие замечательных парков и развлекательных комплексов не отрицается, но и не обсуждается.

А как обстоят дела с детскими площадками в вашем районе? Пишите в комментариях, а также присылайте фото и видеоматериалы (из любого латвийского города) на электронную почту af.chayka@gmail.com. Давайте вместе создадим список ужасных детских площадок Латвии!

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