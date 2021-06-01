Видео ⟩ Страшные детские площадки Латвии: Иманта и Вецмилгравис

После увиденного хочется только перекреститься… Как можно говорить о какой-либо защите детей, когда в Латвии площадки выглядят как локации для фильма ужасов?

В мае журналист "Чайки" посетила Пурвциемс и Плявниеки, отсняв резонансный материал о ситуации с детскими площадками. Уже через три дня последовала реакция координатора Центра жителей районов Риги Марии Красовской, которая попросила предоставить адреса неблагоустроенных территорий. В случае, если они находятся в ведении самоуправления, их должны будут привести в порядок. Проводится проверка.

Видео: Страшные детские площадки Латвии. Рига. Вецмилгравис/Иманта

Подобные расследования проводятся только по дворам. Наличие замечательных парков и развлекательных комплексов не отрицается, но и не обсуждается.