Видео ⟩ Страшные детские площадки Латвии: Иманта и Вецмилгравис

После увиденного хочется только перекреститься… Как можно говорить о какой-либо защите детей, когда в Латвии площадки выглядят как локации для фильма ужасов?
В мае журналист "Чайки" посетила Пурвциемс и Плявниеки, отсняв резонансный материал о ситуации с детскими площадками. Уже через три дня последовала реакция координатора Центра жителей районов Риги Марии Красовской, которая попросила предоставить адреса неблагоустроенных территорий. В случае, если они находятся в ведении самоуправления, их должны будут привести в порядок. Проводится проверка.
Видео: Страшные детские площадки Латвии. Рига. Вецмилгравис/Иманта
Подобные расследования проводятся только по дворам. Наличие замечательных парков и развлекательных комплексов не отрицается, но и не обсуждается.
А как обстоят дела с детскими площадками в вашем районе? Пишите в комментариях, а также присылайте фото и видеоматериалы (из любого латвийского города) на электронную почту af.chayka@gmail.com. Давайте вместе создадим список ужасных детских площадок Латвии!