В Великобритании впервые с начала пандемии не зарегистрировано ни одной смерти, вызванной Covid-19

В понедельник в Великобритании было зарегистрировано 3165 новых случаев Covid-19, днем ранее их было 3383, неделю назад - 2493.

Впрочем, специалисты отмечают, что в выходные данные иногда запаздывают и не всегда являются полными, а понедельник в стране был выходным.

Всего же за последнюю неделю в Британии скончались 43 человека с Covid-19.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что первый за время пандемии день с нулевым количеством смертей - это результат успешной прививочной кампании, сообщает ВВС.

"Но, несмотря на эти несомненно хорошие новости, мы еще не победили вирус, число заражений растет, так что, пожалуйста, не забывайте: руки, лицо, дистанция, проветривать помещение и, конечно же, сделайте обе прививки",

- сказал он.

В понедельник в стране не умер никто из тех, у кого диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен в предыдущие 28 дней - таков критерий, по которому в Великобритании определяют, умер ли человек в результате заболевания Covid-19. Однако если применять этот критерий, то один день без смертей в Британии уже был: 30 июля прошлого года. Но тогда критерии учета были другими, и в официальной статистике умершие в этот день есть.

Кампания по вакцинации идет в Великобритании куда быстрее, чем в большинстве других стран. Обе дозы вакцины получила уже почти половина взрослого населения - 25,7 млн человек.