Беларусь готовится признать Крым российским?

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо", - цитирует Telegram-канал "Пул Первого" Александра Лукашенко.