Беларусь готовится признать Крым российским?
1 июня, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
1 июня, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо", - цитирует Telegram-канал "Пул Первого" Александра Лукашенко.
Ранее, напомним, на вопрос о полетах в Крым гендиректор предприятия "Белавиа" Игорь Чергинец пояснил, что должно появиться политическое признание Крыма как части России.
"Будет политическое решение - будем смотреть", - заявил Чергинец.
Он напомнил, что ранее лайнеры "Белавиа" летали в Крым.
Напомним, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича ряд европейских стран запретил белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.