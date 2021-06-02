Ср, 2.06.2021
Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно - я для всех разлучница. Софья Таюрская, cолистка группы Little Big
Софья Таюрская, cолистка группы Little Big

Беларусь готовится признать Крым российским?

Александр Лукашенко ФОТО: Official Internet Portal of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS

1 июня, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо", - цитирует Telegram-канал "Пул Первого" Александра Лукашенко.

Ранее, напомним, на вопрос о полетах в Крым гендиректор предприятия "Белавиа" Игорь Чергинец пояснил, что должно появиться политическое признание Крыма как части России.

"Будет политическое решение - будем смотреть", - заявил Чергинец.

Он напомнил, что ранее лайнеры "Белавиа" летали в Крым.

"То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли - мы не летаем. Снизили - летаем", - сказал гендиректор.

Напомним, после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича ряд европейских стран запретил белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

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