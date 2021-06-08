Вт, 8.06.2021
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Эва Юхневича, глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
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Запасной аэродром? Поможет ли Китай справиться Беларуси с санкциями

ФОТО: Pixabay

У белорусских властей две главные экономические темы: интеграция с Россией и противодействие западным санкциям. Правительство Беларуси заявило, мол, не сошелся свет клином на Европе, есть еще Восток и страны Азии.

Главный азиатский партнер Беларуси - Китай. Но барьеров хватает. "Китайский рынок весьма перспективный для Беларуси. Однако Поднебесная защищает в первую очередь своих производителей. Поэтому, например, представителям белорусского машиностроения будет сложно увеличивать там свои продажи", комментирует Naviny.by научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Поддержать Беларусь Китай мог бы, и оказывая финансовую поддержку.

"Единственный вариант - привлечение займов у Китая по линии государства, и такой опыт у Беларуси есть, но здесь все будет зависеть от политических договоренностей", - резюмировала научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Географический расклад белорусского экспорта

Две ключевые экономические темы, которыми сегодня занимаются белорусские власти, - интеграция с Россией и противодействие западным санкциям.

На прошлой неделе премьер-министр Роман Головченко заявил, что переговоры с Россией по интеграционным вопросам вышли на "финишную прямую", а в условиях западных санкций "экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости" и станет "более активно работать на других рынках".

Ведь мир, дал понять белорусский премьер, клином не сошелся на Евросоюзе и США. "Перед нами огромная Азия, огромный Восток", - подчеркнул Головченко.

Власти на фоне призывов европейских политиков вводить в отношении резидентов Беларуси экономические санкции понимают, что угрозы будут реализованы, поэтому "огромный Восток" и "огромная Азия" могут быть весьма кстати.

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Диспозиция, если ранжировать торговых партнеров Беларуси с учетом текущих политических отношений, в этом году следующая.

Примерно 44% белорусского товарного экспорта приходится на страны ЕАЭС (в том числе на Россию более 42%). В страны Евросоюза и Украину Беларусь направляет около 35% экспорта, на страны Азии (исключая Казахстан и Кыргызстан, которые входят в ЕАЭС) приходится около 10%.

Соответственно, если Евросоюз и Украина будут закрывать свои рынки для товаров белорусских предприятий, Беларуси придется перенаправлять товарные потоки либо на Восток, то есть в Россию, либо в Азию, либо в другие уголки мира - например, в страны Африки. На африканский регион, кстати, приходится менее 2% белорусского экспорта.

В последнее десятилетие белорусские власти прилагают большие усилия для того, чтобы увеличить поставки продукции а Азию, точнее в Китай, который в год импортирует товаров два триллиона долларов. Поэтому когда на прошлой неделе премьер-министр Беларуси намекал на планы по увеличению экспорта в страны "огромной Азии", он имел в виду прежде всего Китай.

Смогут ли наши предприятия, в том числе оказавшиеся под западными санкциями, увеличить экспорт в Китай?

Китайский рынок для Беларуси: возможности и барьеры

В 2021 году наблюдаются высокие темпы роста белорусского товарного экспорта в Китай.

В первом квартале Беларусь поставила товаров на 202 млн долларов, что почти в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкий рост экспортных поставок обусловлен в первую очередь низкой базой прошлого года, когда из-за пандемии взаимная торговля стала схлопываться.

Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики подготовил и опубликовал исследование, в котором оценил перспективы китайского рынка для белорусских компаний. По мнению специалистов НИЭИ Минэкономики, спрос в Китае может быть на белорусские продукты питания.

"В ближайшее десятилетие, в связи с ростом населения и повышением его покупательной способности, Китаю понадобится больше качественных продуктов питания и питьевой воды. Наращивание того и другого будет затруднено в связи с невозможностью расширения посевных площадей из-за природных особенностей страны и ограниченного количества водных источников. Данный тренд способствует наращиванию экспорта белорусских товаров в КНР", - говорится в исследовании.

Кроме этого, эксперты полагают, что на китайский рынок реально увеличить поставки минеральных удобрений из новых месторождений, которые осваиваются в Беларуси.

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За счет ввода новых производственных мощностей в Беларуси, считают авторы исследования, дополнительный объем экспорта калийных удобрений в Китай может составить в год от 1,5 млн до 5 млн тонн в нынешней пятилетке.

"Согласно данным “Белорусской калийной компании”, ограничений по развитию поставок в Китай белорусских минеральных удобрений нет", - говорится в исследовании института Минэкономики.

Если у белорусских производителей калийных удобрений и продуктов питания перспективы увеличения экспорта в Китая довольно очевидны, то другие белорусские компании сталкиваются с явными барьерами на китайском направлении.

Так, в исследовании института Минэкономики говорится о том, что в ходе опроса ОАО "Гродно Азот" указало на ряд проблем, которые препятствуют увеличению поставок в Китай. Оказывается, в отношении гродненского предприятия "существуют санкции китайского правительства (блокирование проведения платежей всеми банками КНР)", а поставки химической продукции, которые осуществлялись ранее, были убыточны, причина - "низкая конкурентоспособность белорусской продукции по ценовому фактору".

Производитель карьерной техники БелАЗ, говорится в исследовании, намерен "наращивать поставки на китайский рынок", и для этого предприятие "обладает достаточным объемом производственных мощностей". Однако в Китае существует "государственная поддержки местных производителей аналогичной продукции" и "при объявлении тендеров преимущество получает только китайская компания".

Помимо этого, ввозной тариф для импортной карьерной техники в Китае составляет 15%, тогда как на закупки китайской предусмотрено льготное субсидирование.

В общем, китайский рынок не всегда готов принять товары крупных белорусских предприятий. Несмотря на дружеские политические отношения между Минском и Пекином, о случаях, когда белорусские компании имеют доступ к госзакупкам на территории КНР, неизвестно, а вот барьеров, как видим, для наших предприятий на китайском рынке хватает.

Поможет ли Китай Беларуси пережить западные санкции?

В условиях, когда рынок западных стран для наших производителей будет сворачиваться, белорусский экспорт в Китай все же имеет определенные перспективы, считают экономисты.

"Рынок Китая - большой и привлекательный, поэтому многие страны хотят туда попасть. С учетом большой емкости китайский рынок весьма перспективный для Беларуси. Однако в то же время Поднебесная защищает в первую очередь своих производителей, а не импортеров аналогичной продукции. Поэтому, например, представителям белорусского машиностроения будет сложно увеличивать там свои продажи", - отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Экономист сомневается в том, что белорусские компании получат преференциальные условия работы на китайском рынке, несмотря на доброжелательные политические отношения между Минском и Пекином.

"Беларусь не входят в зону свободной торговли с Китаем. Кроме этого, Китай - член ВТО, соответственно, он не может снизить ввозные пошлины для Беларуси, не пересмотрев их для других стран ВТО. Наконец, Китай сильно защищает своих производителей, поэтому сомнительно, что он допустит белорусские компании в свою систему госзакупок", - полагает Точицкая.

Специалисты института Минэкономики считают, что стимулировать рост белорусского экспорта в Китай может приход в Беларусь китайских инвестиций, например, в сельское хозяйство.

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Такое теоретически возможно, но вряд ли китайские инвестиции будут приходить в Беларусь именно сейчас, отметила в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

"Приход китайских инвестиций в капитал белорусских компаний с целью увеличения белорусского экспорта в Китай - на данный момент скорее идеальный сценарий, нежели реалистичный. Китайские инвесторы такие же прагматичные, как и западные, и когда они видят здесь ухудшение операционной среды, то они скорее будут занимать выжидательную позицию и направлять ресурсы в другие юрисдикции, а не в Беларусь", - отметила Акулова.

Поддержать Беларусь в условиях усиливающихся западных санкций Китай мог бы не только путем стимулирования белорусского экспорта на свой рынок, но оказывая финансовую поддержку. Сейчас из-за западных санкций вероятность привлечения Беларусью заимствований в Евросоюзе практически равна нулю, поэтому китайские дешевые деньги для рефинансирования долгов весьма пригодились бы белорусским властям.

Однако в прошлом, несмотря на положительные политические отношения с Китаем, Беларусь так и не смогла разместить облигации на азиатском рынке. Ранее Беларусь привлекала рыночные заимствования либо на западном рынке капитала, либо на московской бирже.

То есть даже в хорошие времена китайский рынок капитала не стал источником ресурсов для Беларуси, напоминает Акулова.

"Может ли Китай в принципе помочь Беларуси деньгами в условиях западных санкций? Единственный вариант - привлечение займов у Китая по линии государства, и такой опыт у Беларуси есть, но здесь все будет зависеть от политических договоренностей", - резюмировала Мария Акулова.

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