Запасной аэродром? Поможет ли Китай справиться Беларуси с санкциями

Главный азиатский партнер Беларуси - Китай. Но барьеров хватает. "Китайский рынок весьма перспективный для Беларуси. Однако Поднебесная защищает в первую очередь своих производителей. Поэтому, например, представителям белорусского машиностроения будет сложно увеличивать там свои продажи", комментирует Naviny.by научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Поддержать Беларусь Китай мог бы, и оказывая финансовую поддержку.

"Единственный вариант - привлечение займов у Китая по линии государства, и такой опыт у Беларуси есть, но здесь все будет зависеть от политических договоренностей", - резюмировала научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Географический расклад белорусского экспорта

Две ключевые экономические темы, которыми сегодня занимаются белорусские власти, - интеграция с Россией и противодействие западным санкциям.

На прошлой неделе премьер-министр Роман Головченко заявил, что переговоры с Россией по интеграционным вопросам вышли на "финишную прямую", а в условиях западных санкций "экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости" и станет "более активно работать на других рынках".

Ведь мир, дал понять белорусский премьер, клином не сошелся на Евросоюзе и США. "Перед нами огромная Азия, огромный Восток", - подчеркнул Головченко.

Власти на фоне призывов европейских политиков вводить в отношении резидентов Беларуси экономические санкции понимают, что угрозы будут реализованы, поэтому "огромный Восток" и "огромная Азия" могут быть весьма кстати.

Диспозиция, если ранжировать торговых партнеров Беларуси с учетом текущих политических отношений, в этом году следующая.

Примерно 44% белорусского товарного экспорта приходится на страны ЕАЭС (в том числе на Россию более 42%). В страны Евросоюза и Украину Беларусь направляет около 35% экспорта, на страны Азии (исключая Казахстан и Кыргызстан, которые входят в ЕАЭС) приходится около 10%.

Соответственно, если Евросоюз и Украина будут закрывать свои рынки для товаров белорусских предприятий, Беларуси придется перенаправлять товарные потоки либо на Восток, то есть в Россию, либо в Азию, либо в другие уголки мира - например, в страны Африки. На африканский регион, кстати, приходится менее 2% белорусского экспорта.

В последнее десятилетие белорусские власти прилагают большие усилия для того, чтобы увеличить поставки продукции а Азию, точнее в Китай, который в год импортирует товаров два триллиона долларов. Поэтому когда на прошлой неделе премьер-министр Беларуси намекал на планы по увеличению экспорта в страны "огромной Азии", он имел в виду прежде всего Китай.

Смогут ли наши предприятия, в том числе оказавшиеся под западными санкциями, увеличить экспорт в Китай?

Китайский рынок для Беларуси: возможности и барьеры

В 2021 году наблюдаются высокие темпы роста белорусского товарного экспорта в Китай.

В первом квартале Беларусь поставила товаров на 202 млн долларов, что почти в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.