Вт, 8.06.2021
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Кришьянис Кариньш

Павлютс: остатки AstraZeneca могут быть проданы или отданы другим странам

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В настоящее время нет планов использовать вакцину AstraZeneca в качестве первой дозы, поэтому эти вакцины могут быть проданы или отданы другим странам, сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Политик заявил, что этот вопрос следует "поставить на повестку дня" МИД.

Однако пока следует проявлять осторожность, поскольку прогнозы производителей вакцин относительно поставок в третьем квартале еще не получены.

По словам Павлютса, некоторые производители пообещали предоставить прогноз к концу недели, и эта информация важна для дальнейших действий.

Когда вакцины стало больше, чем нужно?

Как сообщалось, в конце мая в Латвию было доставлено 56 000 доз вакцины AstraZeneca, и запасы этой вакцины теперь больше, чем необходимо для введения вторых доз.

Однако в прошлом существовала неопределенность в отношении поставок AstraZeneca, поэтому для обеспечения второй дозы было решено не использовать вакцины АstraZeneca в качестве первых доз.

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