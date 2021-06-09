Фото ⟩ За 800 тысяч евро! Вскоре у одного из торговых центров Риги появится променад

"Наша цель - создать приятную и вдохновляющую среду для наших клиентов. Продуманная архитектура променада улучшит среду возле торговых центров, сделав передвижение между ними более комфортным, приятным и безопасным, - говорит директор торгового центра Spicе Кадрия Пудова. - Кроме того, в специально созданных на променаде модульных домиках будут доступны отвечающие желаниям клиентов качественные товары для гурманов от местных производителей, в целом от восьми арендаторов - начиная со свежих овощей, мяса и морепродуктов до предложений ресторанов с различной кухней".
Для строительства и благоустройства променада будут использованы устойчивые решения, чтобы создать для посетителей безопасную и комфортную среду для качественного времяпрепровождения - будут доступны столики и удобные скамейки, где можно будет насладиться едой и отдохнуть на свежем воздухе.
"Как в повседневной работе, так и при работе над проектами развития мы стараемся использовать устойчивые решения везде, где это возможно, - подчеркивает Артис Тейбе, руководитель по хозяйственному обслуживанию и развитию торговых центров Spice и Spice Home.
- Конструкции променада и модульные домики будут сделаны из дерева, в свою очередь для благоустройства территории мы выбрали решения с использованием переработанных материалов.
На крыше будут размещены солнечные батареи, которые будут производить электричество для обогрева и охлаждения помещений арендаторов. Проект предусматривает также установку скамеек для отдыха с солнечными батареями для зарядки электроники. Кроме того, думая об удобстве для клиентов, будут установлены дополнительные места зарядки электромобилей".
Автором проекта будущего променада является ООО Lejnieku projektēšanas birojs, строительные работы выполняет ООО PRO DEV, строительный надзор осуществляет ООО Fabrum.