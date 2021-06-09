Фото ⟩ За 800 тысяч евро! Вскоре у одного из торговых центров Риги появится променад

ФОТО: Пресс-фото

"Наша цель - создать приятную и вдохновляющую среду для наших клиентов. Продуманная архитектура променада улучшит среду возле торговых центров, сделав передвижение между ними более комфортным, приятным и безопасным, - говорит директор торгового центра Spicе Кадрия Пудова. - Кроме того, в специально созданных на променаде модульных домиках будут доступны отвечающие желаниям клиентов качественные товары для гурманов от местных производителей, в целом от восьми арендаторов - начиная со свежих овощей, мяса и морепродуктов до предложений ресторанов с различной кухней".

ФОТО: Пресс-фото

Для строительства и благоустройства променада будут использованы устойчивые решения, чтобы создать для посетителей безопасную и комфортную среду для качественного времяпрепровождения - будут доступны столики и удобные скамейки, где можно будет насладиться едой и отдохнуть на свежем воздухе.

ФОТО: Пресс-фото

"Как в повседневной работе, так и при работе над проектами развития мы стараемся использовать устойчивые решения везде, где это возможно, - подчеркивает Артис Тейбе, руководитель по хозяйственному обслуживанию и развитию торговых центров Spice и Spice Home.

- Конструкции променада и модульные домики будут сделаны из дерева, в свою очередь для благоустройства территории мы выбрали решения с использованием переработанных материалов.

На крыше будут размещены солнечные батареи, которые будут производить электричество для обогрева и охлаждения помещений арендаторов. Проект предусматривает также установку скамеек для отдыха с солнечными батареями для зарядки электроники. Кроме того, думая об удобстве для клиентов, будут установлены дополнительные места зарядки электромобилей".

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото